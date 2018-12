Kmetija se poslavlja v plamenih: dobili smo finaliste

"Zelo sem vesel, da sem svoj čas na Kmetiji preživel s takimi liki, kot so moji sotekmovalci, ker so nenormalno bolano smešni," pa je sklenil Miha.

Po vsem dobrem, slabem, zabavi, trdemu delu, solzah in iskricah je napočil zadnji dan sodobne Kmetije. "Koliko negativne energije smo pustili tukaj, koliko smo prekleli," sta ugotavljala Rus in Denis. "Najlepša hvala vsem, da ste bili tu, vsak ima posebno mesto v mojem srcu," je pa skušal biti ganljiv Joel, Sabina pa je v svojem slogu dodala: "Lažeš na vagone."

Zdenka in Sabina sta še zadnjič bentili nad tekmovalci, da ne delajo dovolj in si želijo le odnesti nagrado, še zadnjič pa je posestvo obiskala tudi Natalija. Ko so zadnjič sedli za mizo, da je Aneta povedala, koga je izbrala za drugega dvobojevalca, je bilo zelo čustveno. A hkrati so zdaj dvoboji najbolj napeti, zato je morala Aneta dobro premisliti, koga bo izbrala. Tehtala je med čustvi in razumom in se odločila za slednjega, zato je izbrala Alexa: "Glede na to, da sem prišla tako daleč in da bi s sabo v areno najraje vzela dva, pa tega ne morem, sploh pa po nasvetih ostalih, sem izbrala njega."

Še zadnjič so odšli v areno, kjer so tako izpadli tekmovalci kot finalisti pred dvobojem še enkrat Nataliji zaupali svoje doživljanje celotne izkušnje. Sabina je spregovorila o hudem sporu Povratnikov in povedala, da se ji je Miha opravičil in se zdaj razumeta, to pa sta pokazala tudi, ko sta si segla v roke.