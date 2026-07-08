KMETIJA TEKMOVALCI

07. 08. 2026 11.58
Na hrvaškem otoku Pašman so v zalivu Lučina v četrtek našli truplo 24-letnega državljana Slovenije, ...
07. 08. 2026 08.04
Karavana MotoGP se po poletnem premoru vrača na stezo. Ta konec tedna bo na legendarnem dirkališču ...
07. 08. 2026 11.25
Iz novomeške policije so sporočili, da so zasegli večjo količino prepovedane droge. Izjavo o tem ...
07. 08. 2026 11.30
Julie Tetart je francoska košarkarica, ki trenutno brani barve ženskega kluba Monaka v francoski ...
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