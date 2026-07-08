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Žiga
Pia Filipčič
Pia
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Franc
Alenka Weiss
Alenka
Lana Pečnik
Lana
Mark Barzič
Mark
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Dejan
Urška Gros
Urška
Gregor Merdaus
Gregor
Ema Dragišič
Ema
Juš Čop
Juš
Dino Kurtovič
Dino
Aleksandra April
Aleksandra
Žan Zore
Žan
Nuša Šebjanič
Nuša
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Jan
Carmen Osovnikar
Carmen
Igor Mikič
Igor
La Toya Lopez
La Toya
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La Toya Lopez Kmetija tekmovalci

La Toya Lopez

0
Igor Mikič Kmetija tekmovalci

Igor Mikič

2
Carmen Osovnikar Kmetija tekmovalci

Carmen Osovnikar

5
Gregor Merdaus Kmetija tekmovalci

Gregor Merdaus

0
Žiga Florjan Sedevčič Kmetija tekmovalci

Žiga Florjan Sedevčič

0
Ema Dragišić Kmetija tekmovalci

Ema Dragišić

1
Aleksandra April Kmetija tekmovalci

Aleksandra April

0
Alenka Weiss Kmetija tekmovalci

Alenka Weiss

0
Nuša Šebjanič Kmetija tekmovalci

Nuša Šebjanič

Urška Gros Kmetija tekmovalci

Urška Gros

0
Lana Pečnik Kmetija tekmovalci

Lana Pečnik

1
Franc Vozel Kmetija tekmovalci

Franc Vozel

1
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04:32
Carmen Osovnikar
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03:16
Igor Mikič
Kmetija tekmovalci Igor Mikič
04:39
La Toya Lopez
Kmetija tekmovalci La Toya Lopez
04:05
Kmetija Žiga Sedevčič
Kmetija tekmovalci Kmetija Žiga Sedevčič
03:17
Mark Baržić
Kmetija tekmovalci Mark Baržić
03:42
Dino Kurtović
Kmetija tekmovalci Dino Kurtović
03:18
Kmetija Alenka Weiss
Kmetija tekmovalci Kmetija Alenka Weiss
02:34
Dejan Guzej
Kmetija tekmovalci Dejan Guzej
03:15
Jan Zore
Kmetija tekmovalci Jan Zore
02:21
Gregor Merdaus
Kmetija tekmovalci Gregor Merdaus
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Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom
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Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom
STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Dragomer - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, zastoj, dolžina: 1 km in 800 m.
Ovire 24ur.com
A1, Maribor - Ljubljana, priključek Maribor jug, Slivnica - priključek Fram v smeri Ljubljane, okvara tovornega vozila, oviran promet.
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