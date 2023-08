Discipliniran, dobrosrčen, zanesljiv ... To so tri besede, s katerimi se opiše Alen Ploj, ki pravi, da je od preteklih sezon najraje spremljal sezono, v kateri je zmagal Franko Bajc. S kmečkimi opravili nima veliko izkušenj, se je pa pripravljen naučiti novih stvari. Vodenje drugih ljudi? S tem nima težav, rad vodi, če pa je vodja nekdo drug, se mu prepusti in poslušno sledi njegovih navodilom.

Starost: 31 let Kraj bivanja: Lenart icon-expand Alen Ploj FOTO: POP TV Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate? Prijavil sem se, da se preizkusim v čisto novi vlogi, izven cone mojega obdobja. Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic? Nekaj malega se spoznam. Bom pa se z veseljem naučil, česar ne znam. Težave pa mi ne bo predstavljalo nič, saj sem prilagodljiv in se rad učim novih stvari. Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Discipliniran, dobrosrčen, zanesljiv. Odvisno od situacije, če vidim, da je nekdo drug prevzel vodenje, mu prepustim, rad pa tudi sam prevzamem vlogo vodje. Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')? Poskusim umiriti situacijo, če vidim, da ni rešitve, se umaknem. Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Sem spremljal. Trenutno se težko odločim, kateri dogodek mi je najbolj ostal v spominu, ampak najraje sem spremljal dvoboje v areni. Najljubši tekmovalec mi je bil Franko Bajc. Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero? Ne!