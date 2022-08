Andrea Libič

Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Dejansko mi nobeno delo ni problem opravljati. Vse kar je potrebno narediti – naredim. Če pa kaj ne znam, se z veseljem tudi tega naučim. Odraščala sem na manjši kmetiji, tako da imam kar dovolj izkušenj v opravljanju kmečkih del. Imam izkušnje z molžnjo krav, tuje mi ni niti delo na vrtu.

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Veselim se nove izkušnje in spoznavanju novih ljudi. Sama Kmetija je za mene osebno en velik izziv, posebej ker se vse odvija v naravi, kjer se dogajajo nepredvidljive situacije kar je za me še dodaten adrenalin glede na to da sem zelo avanturističnega in divjega duha.

Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj?

Nisem izbirčna. Jem čisto vse, ker mislim da je treba v življenju vse probati in doživeti. Če pa mi nekaj ne paše, najprej probam – dam priložnost. Če pa ne gre, potem ne jem več. Sem se skozi življenje naučila da v življenju ni treba biti preveč izbirčen, ker nikoli ne vemo kaj nas čaka v naslednjem trenutku.

Ste samski?

Glede na to da sem se pred kratkim sporazumno razšla s bivšim možem, trenutno sem samska. Razlog zakaj je prišlo do tega je nekompatibilnost karakterjev. Na koncu sva se odločila da je čas da vsak gre na svojo pot in poišče novo priložnost zase.

Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero?

Dejansko je res, da nikoli ne veš kdaj in kje se ti lahko zgodi nova ljubezen. Je pa dejstvo da nisem niti razmišljala v tej smeri, ampak nikoli se ne ve. Po mojem, da bo mal težko, glede na to da sem zelo močen karakter in moški večinoma nimajo dovolj poguma da naredijo prav tisti glavni korak – ampak pravim, ne vem kaj me pričakuje. Če pa slučajno pride do česa takšnega – why not?! Je pa tudi to, da je za vzpostavljanje resnega odnosa potrebno daleč več, od samega fizičnega videza. Ampak, da bi prišlo do vsega tega, moški najprej bi moral imeti dobre noge. Brez tega, težko da se bo karkoli zgodilo.

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Nimam najljubše živali, ker so zame vse živali posebne in mi vse pomenijo na enak način. Je pa res, da se niti sami ne zavedamo koliko so prav v resnici živali inteligentna bitja. Pred leti sem imela svojo psičko, mačko tudi. Smo doživeli in preživeli veliko lepih in skupnih trenutkov. Tudi sem bila členica društva za zaščito živali, kjer sem pomagala v reševanju zapuščenih psov in mačk in je to zame enostavno nepozabljiva izkušnja. Danes, glede na trenutni stil življenja ki ga imam, ne razmišljam o tem da bi imela novega hišnega ljubljenčka.

Katere živali se bojite?

V bistvu se ne bojim nobene živali. Razen miške. Zakaj ravno miške, ne bi vedela povedati.

Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi?

Sem prilagodljiva, ampak previdna. Ne zaupam vsakemu. Imam zelo dobro in močno intuicijo in takoj v štartu prepoznam ali je oseba vredna moje pažnje ali ne. Kar se tiče spoznavanja novih ljudi, mi to dejansko ne predstavlja nobenega problema, glede na to da vsakodnevno delam z ljudmi oziroma s strankami. Pa še to, da sem po formalni izobrazbi psihologinja-vzgojiteljica govori vse samo za sebe. Lepo je poznati čim več različnih profilov ljudi.

Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Svoje strategije pred vstopom v šov ne bom razkrivala, jo pa seveda imam. Mogoče tudi več njih. Sem tekmovalna in vztrajna. Pustimo se presenetiti.

Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija?

Gre se za šov v katerem je glavna nagrada denar. In sem prepričana da se je večina sotekmovalcev prijavila prav zaradi tega. Jaz recimo nisem. Mogoče sem prišla v Kmetijo z nekakšnem posebnim namenom – kakšen pa je ta namen, se bo izkazalo skozi čas.