Aneta Andollini

Kako bi se opisala v treh stavkih?

Sem zelo občutljiva oseba – čustvena. Zelo zaščitniška do svojih najbližjih in ljudi, ki jih sprejmem za svoje. Drugače pa sem energična in živahna punca!

Kako si se opisala v treh besedah?

Komunikativna, trmasta in borbena.

Kaj želiš sporočiti gledalcem?

Ne sodite me po videzu, saj se je večina do zdaj motila. Imam pač tak stil.

Katera tvoja lastnost bo sotekmovalce najbolj razveselila?

Smeh, dobrota, velikodušnost.

Kaj pa jih bo najbolj jezilo?

Trma, provokacija.

Kakšna sostanovalka boš?

Zelo sem redoljubna. Kuhati znam, sem pa zelo zahtevna in tudi samokritična. Kot me bodo veseli, bom tudi napor.

Kaj bo tebe motilo pri njih?

Higiena, neredoljubnost. Če me bo kaj motilo, bom to tudi povedala in se verjetno komu zamerila, a to sem jaz!

Kaj pa bo njih motilo pri tebi?

Da ne znam biti tiho. Povem svoje mnenje in to je dostikrat za druge moteče.

Bi se na Kmetiji lahko romantično zapletla?

Ne. Doma imam vse, kar potrebujem.