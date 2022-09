Aneta Andollini

Da bi se prav katere živali bala, ne. So pa nekatere nadležne ali nagravžne in mi je ob stiku z njimi neprijetno – ne pa vedno.

Moja najljubša žival ... ne morem reči, da je samo ena. Delfin, že od otroštva, pomeni igrivost, spontanost, svobodo; pes kot res najbolj zvesta žival človeku; konj kot neka mirnost, terapija za dušo in mačka kot oprezna, pretkana ... lahko bi rekla, da se v nečem najdem in zlivam z vsako od njih.

Nimam se namenov zapletati, trenutno sem v nekem svojem počutju in prav tako so tam okoliščine, ko si izoliran od vsega, čisto nekaj drugega kot sama realnost.

Sem zelo velik gurman, rada dobro jem in pijem, kar se tudi vidi po meni, saj nisem ravno suhica. Zelo rada imam testenine in sladkarije. Ne jem pa sveže čebule, ne česna, jajčevcev, paprik sploh ne smem, ne jem svinjine.

Mislim, da zame ne bo težav z nobenim kmečkim opravilom, saj sem velik deloholik. Rada imam naravo in živali. Bom pa po mojem ena redkih mlajših punc, ki sem iz mesta in znam molziti.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Kaj ni sebe najtežje opisati? Čustvena, borbena in trmasta.

Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev?

Definitivno bom najbolj pogrešala svoja otroka. Mogoče čas zase, mir, svobodo in zasebnost.

Kakšno mnenje imate o goloti pred kamero?

Načeloma to za mene ni tabu tema in nimam težav s tem, kajti sem, kar sem. Vsi smo se goli rodili, taki smo prišli na svet, črni, beli, drobni, močni. Nismo si izbrali sami tega. Mogoče se ne bi ravno želela izpostavljati v tej smeri zaradi otrok, šole in vrstnikov, drugače mi je pa malo mar, kaj si kdo misli.

Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Kot sem že prej omenila, mislim, da tam ni nič realno, zaradi pogojev in izolacije. Nikoli pa ne bom rekla, da ni možno. Res je, da se navežeš na določene ljudi bolj, druge manj, saj smo le 24 ur skupaj.



Koliko kmeta je v vas?

Jaz mislim, da bo šlo ... čas in dejstva pa bodo pokazala, koliko.

Se česa bojite?

Načeloma se ne bojim ničesar od naštetega, lahko pa se mi zvrti na visoki višini, kar je po mojem nekaj čisto normalnega.

Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog?

Veselim se novih izkušenj in da se preizkusim, kako sem kos novim izzivom pri svojih letih in koliko sem se spremenila, naučila v vsem tem času, ko ste me nazadnje lahko spremljali.

Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji?

Od mene je možno pričakovati vse. Od zelo mirne, ljubke deklice do rjovečega medveda in celo napadalnega zmaja. Predstavila se bom taka, kot sem ... to sem pač jaz.

S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci?

Najbolj me razjezi laž in krivica, vtikanje v osebne zadeve, obsojanja, ker nikoli ne veš, zakaj je kdo tak, kakršen je, kaj ga je zaznamovalo in kaj uničilo, prizadelo. Nismo tu, da sodimo, pomagajmo si, kolikor lahko.

Kako domače vam je življenje na kmetiji in kmečka opravila?

Kmečka opravila in delo na kmetiji je zame čisto tuje, saj sem deklica iz mesta. Ni pa mi problem poprijeti za kakršnokoli delo.

Je kakšno kmečko opravilo, ki se ga najmanj veselite?

Seveda je, kidanje gnoja.

Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji?

Iskreno, letos ne ve za moj odhod nihče od znancev, prijateljev. Ni bilo časa, pa niti želje, ker želim ostati nerazkrita, ne želim pritiskov, naj bo presenečenje. Od domačih sta me tako najbolj podprla otroka in tu tudi taka volja, zagnanost. Mama ni bila ravno navdušena, zaradi izpostavljanja in medijev, prav tako bivši partner, on je bil v dvomih, da se ne bi spet kaj kregala.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje?

Seveda, da ga bom imela, in verjamem, da se bo marsikdo zlomil ravno zaradi tega, a vse to so samo preizkušnje. Mislim, da je to tudi edino, kar bom pogrešala – otroci, dom, moja postelja in mir. Aha, seveda, tudi svoje stranke bom pogrešala ... saj smo vsi kot ena mala srečna družinica.

Kaj vam bo v večji izziv, življenje s toliko ljudmi, ki jih ne poznate, ali sama kmečka opravila?

Vsekakor bo oboje zame velik izziv, a vseeno mislim, da življenje s toliko ljudmi, posebej, če bomo res tako različni. Upam samo, da ne bo umazanih ljudi. Ne maram packov, nečistoče.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Denarno nagrado bom definitivno porabila v projekt, ki ga imam v mislih že nekaj časa. Najprej pa bi odšla z malima na dopust, kamor si bosta zaželela, saj smo zaradi mojega odhoda morali odpovedati dopust na križarki, ki je bil planiran za 15 dni.