Anja Malešič

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Na Kmetijo sem se prijavila, ker sem se vedno želela preizkusiti v resničnostnem šovu, zanima me tudi, kako bom prenesla različne karakterje ostalih tekmovalcev. Denar bi porabila predvsem za zaključek študija in pa za plačljiva dodatna izobraževanja, saj si želim odpreti svoj salon.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Kmečka opravila mi niso tuja, saj sem svoje otroštvo preživljala pri babici in dedku, ki imata polje, vinograd, vrt, sadovnjak ... Rada pomagam tudi na vrtu in gojim svojo zelenjavo. Vsako leto delamo tudi ozimnico, vino, žganje, marmelade ... Največ problemov mi bodo predstavljale tehnične naloge (postavljanje ograje, kozolca ...), slabše znanje pa imam tudi na področju gozdarstva in sekanja drv.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Sama zase bi rekla, da sem družabna, komunikativna, včasih naporna, razvajena, ampak nimam potrebe po tem, da bi bila glavna ali izpostavljena na kakršenkoli način. Sem prilagodljiva, dokler se upošteva tudi moje mnenje. Ni mi problem biti vodja, vendar mi je dovolj, da sem le enakopraven član skupine. Ljudi rada prej spoznam, preden sodim po prvem vtisu ali glede na videz/oblačenje. Ne maram se zapletati v nepotrebne drame. Včasih sem tudi zasanjana in vmes pozabim poslušati sogovornika in potem pojma nimam, o čem se pogovarjamo/kregamo. Navodilom skušam slediti, ampak včasih sem malo zmedena.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta?

Nisem konfliktna oseba. Rada razglabljam oziroma se kregam z nekimi pametnimi argumenti brez preklinjanja in dretja. Ne maram, da se kdo dere name, ker potem grem stran. Ne sme se nihče dreti name, če noče problema, prav tako če se prepiru umikam in nekdo rine vame – prav tako problem. Glede na to, da čustveno nisem najbolj stabilna, se najraje umaknem in štejem do pet. Ne maram, da se ekipno ljudje spravljajo na nekoga.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu?

Iskreno, Kmetije nisem gledala oziroma sem spremljala le zadnjo, deveto sezono. Najbolj mi je ostalo v spominu, kako Andrea vleče kozla/bika v ogrado. Priznati moram, da so bili lani super tekmovalci, žal mi je bilo Denisa, ker si je po nepotrebnem naredil problem, žal mi je bilo tudi Damjana in Andree zaradi nesojenih ljubezni, s strani tekmovalcev pa se mi je zdelo malo nesramno, da so jih zbadali in se delali norca.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Po karakterju sta mi najbližje Manja in Jan. Občasno sem sebe prepoznala tudi v Maji. Nikakor ne morem prenesti Anete in Aljaža, ker je čisto preveč drame za moje možgane. Sta zanimiva za gledalce, samo raje opazujem s strani, bog ne daj mene v kako tako družbo.