Anja Malešič

Na Kmetijo se je znova prijavila, ker upa, da bo letos lahko več časa preživela na posestvu in dokazala, da tudi ona nekaj ve o kmetiji in podeželju. O denarni nagradi niti ne razmišlja preveč, zagotovo pa bi jo z lahkoto zapravila. Upa, da ji bo letos na Kmetiji šlo kar se da dobro in se še spomni česa od lani, bo pa letos zagotovo bolj gledala nase in ščitila svoje interese. Zase pravi, da je vesela, brezbrižna in strašno flegmatična.