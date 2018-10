Anna Paynich

Kako bi se opisala v vsaj treh stavkih?

Sem čarobno bitje, ki je odprto za ideje iz vesolja, ki jih prenašam med ljudi, jih zabavam in jim pomagam. S tem pomagam sebi do notranjega miru in sreče. Največ mi pomeni zdravje, ker sem imela polovico svojega življenja avtoimuno bolezen in vem, kaj sta bolečina in trpljenje. Sem zelo čutna, ljubeča ženska, z visoko stopnjo zavedanja in samozavesti.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Lepa znotraj in zunaj, haha.

Kaj pričakuješ od šova?

Pričakujem čudovito izkušnjo, polno smeha in zabave z novo družino in živalskimi ljubljenčki.

Kakšna sostanovalka boš?

Verjetno se pričakuje, da bom kuhala, ker sem bila v MasterChefu, haha.

Katera tvoja lastnost bo najbolj razveselila tvoje sotekmovalce?

Moja barvitost in kreativnost.

Kaj pa jih bo razjezilo?

Da sem drugačna in izven normalnih okvirjev.

Kaj pa bo tebe motilo pri sostanovalcih?

Umazanija, smrad in nered. Ampak bom pospravila za njimi.

Zaradi česa bi se odločila za izselitev?

Če bom preveč pogrešala hčerko.

Kaj sporočaš gledalcem?

Presenečeni boste v vseh pogledih!

Se česa bojiš?

Sem neustrašna, hihi.