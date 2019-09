Bojana je v šov prijavila partnerica, ker je, kot je povedal sam, lansko leto bistroumno komentiral tekmovalce in njihovo delo. Pravi, da mu ni do sporov in da se vedno lahko najde kompromis.

Starost:59 let

Kraj bivanja:Ljubljana Katero kmečko opravilo znaš opravljati? Sem dober učenec. Imam sadovnjak in obdelovano zemljo, kjer vrtičkam. Česa se v šovu Kmetija najbolj veseliš? Dobro opravljenih nalog kot posledica timskega dela in nenazadnje pohval. Si izbirčen jedec? Kaj rad ješ, česa ne maraš? Zakaj? Načeloma jem vse, le špinače ne. Tudi skutne zavitke z veseljem odstopim ljubiteljem. Si samski? Ne.



Kako je na prijavo v šov reagirala partnerica? Partnerica me je, z mojim privoljenjem, tudi prijavila, ker sem lansko leto bistroumno komentiral celotno oddajo. Bojan Kermavner FOTO: POP TV Katera žival je tvoja najljubša? Zakaj? Pes. Najbolj zvest štirinožni prijatelj. Katere živali se bojiš? Kače, ki pa je verjetno na kmetiji ne bo. Distranciram se tudi od konj zaradi izkušnje prijatelja, ki ga je ugriznil. Česa se pred začetkom šova najbolj bojiš? Ničesar. Zavestno se podajam v šov, predvsem, da določenim dokažem, kaj zmorem. Kakšen si, ko si obkrožen z novimi ljudmi? Kako se znajdeš v novi družbi? Z novimi ljudmi se prvenstveno spoznam in vzpostavim dialog v koliko je interes obojestranski. Če interesa ni, naj gre vsak svojo pot. Se ne vsiljujem in nikogar z ničemer ne posiljujem. Vedno se najde kompromis. Kakšno strategijo boš ubral, da bi prišel do zmage? Najprej moram sotekmovalce videti in spoznati. Potem pa korak po korak do zmage, kar pa verjetni ni samo moj cilj. Kakšen bo tvoj doprinos šovu Kmetija? Vse, kar v življenju počnem, delam maksimalno ali pa sploh ne. Sem dovolj komunikativen, za nekatere celo zabaven. Kako bi se opisal s tremi besedami? Komunikativen, dosleden, iznajdljiv. Kaj boš najbolj pogrešal na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ... Kavo in sladoled. Kakšno mnenje imaš o goloti pred kamero? Osebno nisem pristaš golote pred kamero. Kaj pa o ljubezni pred kamero? Če je ljubezen iskrena in nikogar ne prizadene novonastali odnos, jo vsekakor odobravam. Kakšne priprave si imel na Kmetijo? Nobenih posebnih priprav. Koliko kmeta je v tebi? Trenutno sem še 'ljubljanska srajca' in kot bodoči upokojenec razmišljam o reji drobnice.