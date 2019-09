Borut Gregorič

Kot otrok sem odraščal na kmetiji, tako da so mi določena opravila znana. Mislim, da z malo vaje in volje, bo šlo vse od rok.

Katera žival je tvoja najljubša? Zakaj?

V šali vedno odgovorim, da imam najraje prašiče, saj sem ljubitelj mesne kulinarike. Če pa moram izbirati med hišnimi ljubljenčki, potem bi izbral opice.

Katere živali se bojiš?

Načeloma nimam strahu pred živalmi. Je pa vedno prisotno strahospoštovanje do večjih živali.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojiš?

Najbolj me je strah sobivanja z za zdaj še nepoznanimi ljudmi. Strah pred njihovo nehigieno, slabimi odnosi.

Kakšen si, ko si obkrožen z novimi ljudmi? Kako se znajdeš v novi družbi?

Ob novih poznanstvih sem raje bolj v ozadju in nekoliko zaprt vase. Ampak se kar hitro navadim in sprostim.

Kakšno strategijo boš ubral, da bi prišel do zmage?

Moja strategija bo delo in uživanje v novi izkušnji, kam me bo to pripeljalo, bomo pa videli. Prava strategija pa bo nastopila šele v zadnji tretjini šova. Če do tja pridem, seveda.

Kakšen bo tvoj doprinos šovu Kmetija?

Mislim, da se hitro učim, tako da bo lahko. Za opravila bom dobro poskrbel. V smislu same igre pa bo pestro, če mi bo kdo stopil na žulj.

Kako bi se opisal s tremi besedami?

Vesel, zabaven, razdražljiv.

Kaj boš najbolj pogrešal na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ...

Morda se čudno sliši, ampak kar bom najbolj pogrešal, bo moja ’služba’. Delo, ki ga opravljam z otroci (sem trener gimnastike) me namreč navdihuje in veseli.

Kakšno mnenje imaš o goloti pred kamero?

Če želi kdo gol skakati naokoli, naj skače. Ampak v okolju, ki je temu primerno – vsekakor to ni TV-oddaja, ki jo spremljajo tudi otroci.

Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Nič ni narobe, če si dve osebi izkazujeta ljubezen pred kamero. Govorim o ljubezni, ne o seksu!

Kakšne priprave si imel na Kmetijo?

Moje edine priprave so bile poskrbeti, da bo moje zunanje okolje še naprej delovalo tudi brez mene.

Koliko kmeta je v tebi?

Rekel bi, da sem 100-odstotno kmet. Ampak to je trenutna evforija. V resnici pa nekaj mojega življenja pripada temu.