Kmetija tekmovalci

Carmen Osovnikar

Ljubljana, 26. 01. 2026 06.00 pred 21 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
POP TV
Carmen Osovnikar

Carmen Osovnikar, 43-letna samostojna podjetnica iz Maribora, se je odločila sodelovati v šovu Kmetija, da dokaže, da je kos življenju na kmetiji in da tudi "diva" lahko opravlja težka dela, kot je kidanje gnoja. Poudarja, da ne išče zmage, temveč dokaz sama sebi, zavezništvo z ženskami in nasprotuje zahrbtnim tekmovalcem.

Starost: 43

Izobrazba/poklic: samostojna podjetnica

Kraj: Maribor

Kaj boš pokazala oziroma dokazala na kmetiji?

Pokazala oziroma dokazala bom, da tudi jaz zmorem preživeti življenje na kmetiji in da tudi diva lahko kida gnoj.

Ko bom glava družine, bom ...

Vodila bom svojo družino, da bo delo narejeno in da bodo vsi zadovoljni.

Kaj si pripravljena narediti za zmago?

Če povem po resnici, nisem prišla po zmago, ampak dokazati sama sebi in tudi vsem ostalim, da zmorem preživeti tudi na kmetiji.

Carmen Osovnikar
Carmen Osovnikar
FOTO: POP TV

Povej nam eno zanimivost o sebi.

Ljudje mislijo, da sem vzvišena in nedostopna, vendar v resnici sem zelo prijazna in srčna, tako do ljudi kot živali.

Sotekmovalci se me morajo bati, ker ...

Vem, kako je v resničnostnem šovu, in sem nanj tudi zato psihično bolj pripravljena.

Katera situacija v življenju te je zaznamovala oziroma preoblikovala?

Preoblikovala me je marsikatera situacija v življenju, a najbolj mi je pustila pečat to, da sem odraščala brez očeta, in zato me je mami dosti bolj pripravila na realno življenje, za kar sem ji hvaležna.

Kakšna bo tvoja taktika, da prideš čim dlje?

Moja taktika je, da letos zmaga ženska, zato sem se tudi odločila, da letos sodelujem in motiviram ženske proti zmagi.

S kakšnimi ljudmi se najtežje razumeš?

Z zahrbtnimi in pokvarjenimi ljudmi.

Kdo bi bil tvoj idealni zaveznik v šovu?

Nekdo, ki je na isti valovni dolžini kot jaz.

Kako misliš, da te bodo videli gledalci?

Mislim, da bodo gledalci sprva šokirani, saj me ne pričakujejo v šovu, kot je Kmetija.

S katerim od preteklih tekmovalcev bi rada sobivala na Kmetiji? Zakaj?

Od preteklih sezon ravno nimam favoritov, če pa bi že morala sobivati z enim izmed njih, pa bi najraje izbrala Francija, ker je deloven, ali Frankota, ker je lep na pogled.

S katerim od preteklih tekmovalcev si ne bi želela sobivati? Zakaj?

Mislim, da bi lahko sobivala s katerim koli preteklim tekmovalcem, ampak vprašanje je, če bi kateri od njih lahko z mano.

Kaj boš naredila z glavno nagrado, če zmagaš?

Nič, ker nisem prišla po zmago.

Carmen Osovnikar kmetija tekmovalci resničnostna oddaja

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kostorog
27. 01. 2026 19.16
Edino če zmanjka mleka pri kravici bo lahko ponudila na molzenje svoje balone vse ostalo pa je že videno, nima kaj pokazati.
Odgovori
+4
4 0
Kostorog
27. 01. 2026 19.14
Edino če bo pri kravici zmanjkalo mlekca bo lahko ponucala svoje balone za molžo, vse ostalo je že videno.
Odgovori
+3
3 0
SAME KLOBASE
26. 01. 2026 15.16
Kristus Marija zdaj bo zanimivo..... Erotike bo....
Odgovori
+3
4 1
