24-letnica, ki je odraščala v blokovskem naselju se veseli Kmetije in pravi, da se bo potrudila in se poskusila naučiti čim več kmečkih opravil. Pove, da ni izbirčna, ko pride do hrane, da pa je alergična na svinjsko meso.

Starost:24 let

Kraj bivanja:Litija Katero kmečko opravilo znaš opravljati? Živim v bloku, tako da nisem preveč za kmečka opravila. Se bom pa potrudila, da čim več naredim, postorim. Česa se v šovu Kmetija najbolj veseliš? Veselim se različnih ljudi. Si izbirčen jedec? Kaj rada ješ, česa ne maraš? Zakaj? Nisem. Jem večino hrane, sem pa alergična na svinjsko meso. Ne maram žgancev in vampov. Si samska? Da. Si se pripravljena ljubezensko zaplesti pred kamero? Ne, nisem tak tip človeka, da se pred kamero kaj zgodi. Katera žival je tvoja najljubša? Zakaj? Pes, ker je to tudi žival, ki mi je po karakterju najbolj podobna. Govorim seveda o svoji Kimy. Damjana Tomažin FOTO: POP TV Katere živali se bojiš? Kače. Česa se pred začetkom šova najbolj bojiš? Ničesar. Malo sem bila živčna. Kakšna si, ko si obkrožena z novimi ljudmi? Kako se znajdeš v novi družbi? Preprosta. Sem to, kar sem. Rada se vklopim v novo družbo. Rada govorim, če vidim, da se je tudi kdo drug vklopil. Kakšno strategijo boš ubrala, da bi prišla do zmage? Ne maram taktike, tako da bom videla. Kakšen bo tvoj doprinos šovu Kmetija? Upam, da čim večji. Ko bo naloga, se bom trudila do konca. Kako bi se opisala s tremi besedami? Direktna (Ne prenesem hinavcev!), vesela in močna. Kaj boš najbolj pogrešala na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ... Sprehodi z mojo Kimy, telefon, razno hrano, glasbo. Kakšno mnenje imaš o goloti pred kamero? Katastrofa, nisem za te stvari. Kaj pa o ljubezni pred kamero? Še manj. Vsaka stvar lahko počaka. Kakšne priprave si imela na Kmetijo? Nisem imela nobenih priprav, še zadnji dan sem spakirala. Koliko kmeta je v tebi? Srednje.