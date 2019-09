Danijel Frigelj

Partnerica me je prijavila v šov. Mislim, da zato, ker sem bil doma pred televizijo večkrat piker, kdo je tekmovalce izbral za v šov in me je zato prijavila. Dobro je reagirala, a ko sva prišel dan odhoda, se ji je videlo , da ji ni vseeno zame in zato sem bil še bolj odločen, da pridem do zmage.

Kakšen si, ko si obkrožen z novimi ljudmi? Kako se znajdeš v novi družbi?

V novi družbi se odlično znajdem, mogoče celo preveč, saj moram pomisliti, da je to tekmovanje in ne druženje ter iskanje prijateljev. Prijateljev imam dovolj, če pa jih najdem v Kmetiji, se ne branim.

Kakšno strategijo boš ubral, da bi prišel do zmage?

Če povem, ne bo zanimivo. (smeh) Poskusil bom biti, kot sem zunaj in se dnevno odločati, kako bom prišel do konca.

Kakšen bo tvoj doprinos šovu Kmetija?

Ne vem, upam pa, da bo dober. Sem inovativen, deloven, tako da v moji družbi ne bo dolgčas.

Kako bi se opisal s tremi besedami?

Deloven, pošten in komunikativen. Športen človek, ki rad uživa v življenju.

Kaj boš najbolj pogrešal na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ...

Pogrešal bom domače, prijatelje, sodelavce, vse rekreativce, gasilce, saj sem prostovoljni gasilec in njihov poveljnik. Pogrešal bom tudi vse športne dejavnosti, ki jih dnevno izvajam z otroki.

Kakšno mnenje imaš o goloti pred kamero?

Bili smo rojeni goli in me to ne moti. Ne bom pa hodil gol po Kmetiji.

Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Tko voli, nek izvoli. Jaz imam doma vse, kar potrebujem.

Kakšne priprave si imel na Kmetijo?

Posebnih priprav nisem imel, saj se dnevno ukvarjam s športom. Sem pa na morju malo pred Kmetijo še več tekel, kolesaril in veliko plaval.

Koliko kmeta je v tebi?

Dejansko ne veliko, saj sem komercialist. Pomagam, ko je to treba. Sajenje rožic in njihovo zalivanje me ne veseli preveč, bom pa to delal tudi na kmetiji, če bo potrebno.