Danijela Medenjak

Starost : 28 let

Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Opravljati znam košnjo, grabljenje, molzenje, kidanje, kuhanje, urejanje vrta.

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Veselim se novih poznanstev in tedenskih nalog.

Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj?

Nisem izbirčen jedec, rada si privoščim morsko hrano. Doma pa najraje jemo špagete ali rižoto ter zelenjavo. Ne maram pa drobovine.

Ste samski?

Da.

Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero?

Fokus je drugje (smeh).

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Lev, ker so borci in ker je kralj živali. Tudi sama sem levinja po horoskopu.

Katere živali se bojite?

Kač in pajkov.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Hmm, teh scen drama queen.

Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi?

V družbi se dobro znajdem, sem komunikativna in se rada hecam.

Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Moja strategija je ne preveč izstopati ter ne pokazati vsega, oz. da se izkažem tam, kjer bo meni v korist. Da bom takšna, kot sem.

Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija?

Šovu bom doprinesla smeh, pozitivnost.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Nasmejana, pozitivna, iskrena.

Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev?

Razen družine in prijateljev bom pogrešala hribe, kamor se hodim sproščat.

Kakšno mnenje imate o goloti pred kamero?

Nimam predsodkov, vsak zase najbolj ve, do katere meje je pripravljen iti.

Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Če ti je ljubezen namenjena, super. Seveda če veš, da nimaš nikogar v ozadju, ki ga lahko s tem prizadeneš. Varanja ne maram.

Kakšne priprave ste imeli na Kmetijo?

Na kmetijo se nisem posebej pripravljala.

Koliko kmeta je v vas?

Toliko, da se znajdem.

Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog?

Najprej sem se prijavila malo za hec. Sedaj pa je moj fokus glavna nagrada.

Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji?

Predstaviti se mislim takšna, kot sem v vsakdanjem življenju. Da sem direktna, nasmejana, delavna. Kot levinja znam biti tudi trmasta in vztrajati pri svojem. Moja šibka točka pa znajo biti nadležni ljudje, ker moj jezik ne bo tiho.

Ali ste spremljali pretekle sezone resničnostnega šova Kmetija na POP TV? Po čem ste si jih najbolj zapomnili?

Sem spremljala, zapomnila sem si jih po izvirnih opravljenih nalogah, kreganju, raznih taktikah ter tudi dobri volji.

S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci?

Z bojkotiranjem naloge in laži. In da bom morala komu večkrat in večkrat nekaj dopovedat.

Kako domače vam je življenje na kmetiji in kmečka opravila?

Ker sem na kmetiji že živela in sedaj živim na vasi, mi življenje na kmetiji ni tuje.

Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji?

Prijavo v šov so sprejeli dobro, me spodbujajo in navijajo zame.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje?

Iskreno, ja.

Kaj vam bo v večji izziv, življenje s toliko ljudmi, ki jih ne poznate, ali sama kmečka opravila?

Večji izziv bo življenje s toliko ljudmi, saj ima vsak svoj karakter in se ne bom spreminjala ali prilagajala nekomu, ki ni pripravljen sodelovati za naše dobro.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Če osvojim glavno nagrado, bom najprej imela plačan dober dopust, nato pa finance razdeljene na potrebe v vsakdanjiku.