Starost: 27 Kraj bivanja: Ljubljana icon-expand David Peter Sekirnik FOTO: POP TV Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate? Na Kmetijo se mse prijavil, ketr sem želel neko spremembo in novo izkušnjo v življenju. Nimam pojma, kako bi porabil denarno nagrado, ampak sigurno bi jo. Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic? Na kmečka opravila se spoznam samo v teoriji oziroma vem, kaj je vse potrebno narediti, ne vem pa točno, kako. Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Nisem prepričan, katere so moje najbolj popazne karakteristike, verjetno je to odvisno od okoliščin. V skupini se na začetku držim zase in 'tipam' okoliščine, kasneje pa po potrebi lahko stopim v ospredje. Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? V konfliktu se trudim, da nisem izpostavljen, sploh kadar se ne gre o meni oziroma kadar nisem direktno udeležen. Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Od zadnjih sezon sem najbolj 'resno' spremljal sezono 2021, skoraj vsak je naredil kaj takega kar mi ni bilo všeč oziroma mi je bilo všeč. Nimam najljubšega trenutka. Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero? Nisem prepričan, odvisno od situacije in okoliščin.