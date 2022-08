Denis je samski, a ga ljubezensko življenje na Kmetiji ne zanima, saj je zaseben človek. Tja oddhaja po nove izzive in prijatelje, veseli pa se tudi vseh kmečkih opravil, ki ga čakajo. Pravi, da bo v šovu točno takšen, kot je vedno: pozitiven, zabaven, ljubeč in deloven. Če mu bo s svojo iskrenostjo uspelo priti do zmage, bo denarno nagrado izkoristil za odprtje svoje restavracije, še prej pa si bo privoščil dopust v tujini.

Starost: 25 let Kraj bivanja: Rogatec Poklic/izobrazba: Skladiščnik, prodajalec Katero kmečko opravilo znate opravljati? Delo na njivi, vrtu, v vinogradu, s kokošmi in pujsi. Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite? Novih izkušenj, prijateljev in samega dela na kmetiji. Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj? Delno, saj rad jem jedi iz žara, ne maram pa brokolija in špinače. Ste samski? Da. Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero? Ne, ker je to vdiranje v zasebnost. Katera žival je vaša najljubša? Zakaj? Sibirski beli tiger, ker je to zame ena najlepših in najmočnejših živali na svetu. Katere živali se bojite? Kače. icon-expand Denis Kunštek FOTO: POP TV Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi? Na začetku tih in zadržan, sčasoma pa bolj sproščen. Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage? Pokazal se bom kot deloven in koristen. Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija? Pozitiven, zabaven in deloven odnos. Kako bi se opisali s tremi besedami? Dobrosrčen, zabaven in ljubeč. Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ... Tovariše gasilce in glasbo, brez katere ne zdržim niti en dan. Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji? Predstavil se bom točno takšen kot sem v resnici: pozitiven, zabaven, ljubeč in deloven. S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci? S provokacijami in lenarjenjem. Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali? Odprl bi svojo restavracijo/slaščičarno in odšel na dopust v tujino.