Eva Luna Mlakar

Če bo prišlo do konflikta, ga bom poskusila razrešiti na najbolj miren način, če ne, pa se bom odmaknila od te osebe in ko mi ne bo treba z njo sodelovati, pač ne bom, je pa delo na prvem mestu.

Moje opazne karakteristike so najbrž, da sem iskrena in neposredna, kar znajo ostali vzeti kot aroganco, je pa daleč od tega. Če imam kdaj s kom problem, ga poskušam razrešiti ali pa se od te osebe odmakniti.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš 'najljubši' in koga ste 'najtežje gledali'?

Od vseh dogodkov prejšnjih sezon mi je najbolj ostalo v spominu, ko sta se Denis in Sabina kregala, ker je bila to moja najljubša sezona. In ko so delali bazen. Najljubša tekmovalka je bila najbrž Aneta, ker sem v določenih situacija videla podobnosti med nama. Na 'živce' pa sta mi najbrž šli Mateja in Daniela samo zaradi tega, ker je celo hrano vrgla po tleh. Lahko pride do sporov in nesoglasij, to je vse razumljivo, ampak hrane se ne meče po tleh, sploh medtem ko nimajo dovolj za jesti ne oni ne drugje po svetu. Tega ne maram in rada imam, da se hrane čim manj zavrže.

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Najbolj se veselim novih prijateljstev in življenja na kmetiji, saj sem rada med živalmi in se preizkušam v opravilih.

Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj?

Rekla bi, da sem in nisem izbirčna. Čisto odvisno, zelo rada kuham in poskušam nove jedi. Res ne morem jesti surovega paradižnika in fižola.

Ste samski?

Nisem samska, saj v šov vstopam skupaj s svojim fantom .

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Moja najljubša žival je konj ali mačji panda, jahala sem skoraj šest let, ko sem bila mlajša, in še vedno grem tu in tam jahat, mačji panda pa zato, ker so srčkani.

Katere živali se bojite?

Insektov in pajkov.

Koliko izkušenj imate z domačimi živalmi? Ste kdaj skrbeli za kakšno?

Ne vem, če se psi štejejo kot živali s kmetije, smo pa doma vzrejali pse pasme Jack Russel Terier, tako da nekaj izkušenj imam, sem pa v klubu, v katerem sem jahala, skrbela za konja.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Najbolj se bojim kobilic, ki bodo na kmetiji.

Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi?

Menim, da se kar hitro vklopim v novo družbo in hitro preberem, s kom bi lahko preživela čas in komu ni pametno zaupati.

Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Bom, kar sem, in poskusila bom biti čim manj maščevalna, razen v primeru, da bom res morala biti.

Kakšen bo vaš doprinos šovu?

Moj doprinos bo, da bom skušala vedno poskrbeti za pozitivno energijo med ostalimi tekmovalci.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Iskrena, komunikativna in empatična oseba.

Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji poleg domačih in prijateljev?

Morje.

Kakšno mnenje imate o goloti pred kamero?

Golota pred kamero me ne moti, če to delajo ostali, sama pa tega ne bi naredila.

Kaj pa o ljubezni pred kamero?

V šov vstopam s fantom, tako da bo prisotna ljubezen, če se pa kdo od ostalih poparčka, je to seveda super, v kolikor ni izgovor za dodatnega zaveznika.

Kakšne priprave ste imeli na Kmetijo?

Na Kmetijo se nisem veliko pripravljala, razen da sem se malo več ukvarjala s športom kot do zdaj.

Koliko kmeta je v vas?

Ne vem, bom pa kmalu izvedela.