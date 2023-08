25.letni Franc pravi, da se je pred kamero pripravljen tudi romantično zaplesti, če bi se za to pokazala priložnost. Pravi, da ni konflikten in da bi kot svojo glavno karakteristiko izpostavil to, da je veseljak. Vajen je različnih ljudi, tako da se izziva sobivanja z drugimi sotekmovalci ne boji. Kaj bi naredil z nagrado? Najprej potovanje, potem pa nakup gradbenega materiala za stanovanje.

Starost: 25 Kraj bivanja: Spodnja Velka icon-expand Franc Rajšp FOTO: POP TV Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate? Zaradi neke želje nastopanja in tekmovanja pred kamerami. Verjetno najprej za potovanje potem pa za gradbeni material za stanovanje. Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic? Se kar spoznam, saj imamo doma kmetijo mislim, da ne bi smelo nobeno povzročat velikih preglavic. Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Da sem veseljak. Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')? Sem kar rad izpostavljen. Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? Teh v oddajah kot je Kmetija ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev. Kar mirno, da se pogovorimo. Sem kar navajen na različne karakterje in sem se tudi vedno pripravjen pogovoriti. Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš 'najljubši' in koga ste 'najtežje gledali'? Vsi so mi bili po svoje zanimivi. Nisem pa imen nikogar, da bi rekel,da ga nisem mogel gledati. Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero? Če bi blo kaj verjetno da, saj kot pravijo ljubezen je slepa.