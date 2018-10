58-letni Frnac iz Destrnika je upokojenec, ki se ukvarja z motorizmom in strojništvom. Na svoji kmetiji ima prašiče in krave, tako da mu nobeno delo ni tuje. Je delaven človek, saj si je vse, kar ima, zgradil z lastnimi rokami. Poročen je že 30 let, ima dva otroka in tri vnuke.

Kako bi se opisal? Sem družaben, vesele narave in delaven. Katera tvoja lastnost bo sotekmovalce najbolj razveselila? Moje delovne izkušnje, saj jih lahko marsikaj naučim. Kaj pa jih bo najbolj jezilo? Moja nezanesljivost. Kaj pa bo tebe motilo pri sostanovalcih? Če ne bodo pospravljali za sabo. Franc Sever FOTO: POP TV