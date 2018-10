23-letnega Franka iz Ajdovščine se spomnimo iz šova Survivor. Športnik in adrenalinski navdušenec poskrbi, da so na družbenih omrežjih filmčki na meji zmogljivosti, čeprav pravi, da je zdaj nehal snemati, saj so ga otroci začeli oponašati. Franko je bil tudi kandidat za mistra Slovenije, ki se mu je lenta za las izmuznila.

Kako bi se opisal? Sproščen, sramežljiv fant, ki ga zanima vse. Stojim za svojimi cilji in sledim svojim sanjam. Sem vztrajen, čustven, zaupljiv, pozitiven. Katera tvoja lastnost bo sotekmovalce najbolj razveselila? Pridnost. Kaj pa jih bo najbolj jezilo? Da sem konkurenca. Česa se najbolj bojiš? Lepih deklet, postanem sramežljiv. Kakšen sostanovalec boš? Znam kuhati, rad pospravljam, dvigujem razpoloženje. Sem prijazen in rad vračam ljubezen. Kaj te bo motilo pri sostanovalcih? Sem zelo prilagodljiv, vseeno me pa moti, če ljudje eno govorijo, drugo pa delajo in da nimajo medsebojnega spoštovanja in ne skrbijo za stvari, ki si jih delimo. Kaj bo motilo tvoje sostanovalce? Da sem trmast in tekmovalen. Franko Bajc FOTO: POP TV