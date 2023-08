Gregor Fabrici

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Punca me je prijavila, saj sem bil na pri gledanju prejšnje sezone Kmetija preveč pameten. Denar bom porabil za obnovo hiše, najprej toplotna črpalka, mogoče solarij. Kar bo ostalo pa mogoče drago peljem na dolge počitnice.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Malo nekaj se spoznam. Štromarija, samo ne me matrat s tem. (smeh)

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')?

Sem velik ekstrovert, rad sem v družbi ljudi in sem komunikativen. Moja bi rekla, da sem preveč naiven, saj rad vsakomur priskočim na pomoč. V primeru sile mi tudi skočiti v vlogo vodje ni problem.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? Teh v oddajah kot je Kmetija ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev.

Konflikotom se rad izognem, kolikor se da. Sem Švica v teh situacijah.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš 'najljubši' in koga ste 'najtežje gledali'?

Najbolj se spomnim prejšnje sezone, namreč sam začetek. Družini sta morale narediti vrata in vem, da sem se za glavo držal, kako je bilo vse krivo. Še sreča, da tista vrata niso koga ubila (no, gospodarico so skoraj). Ne vem ravno, če imam katerega, ki mi je najljubši. Najboljšo igro je odigral zadnji zmagovalec, saj je bil dokaj političen in se ni preveč izpostavljal. Maja mi je šla na živce, saj je samo zdrahe delala, je pa oddajo definitivno naredila bolj zanimivo za gledat.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

(smeh) Mislim, da to ni najbolj pametna ideja (moja me likvidira). In ja, to je ona dopisala.