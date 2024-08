Igor Mikič

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Moja mama in oče prihajata iz kmečkih družin, kjer so imeli krave, kokoši in so pridelovali lastno zelenjavo, zato sem že od majhnih nog pomagal dedku pri košnji trave in raznih opravilih. Na življenje gledam, da mi vsak izziv prinaša dodatno znanje in napredek in ne preglavic, zato se veselim vseh opravil. Iskreno se najmanj veselim vonja v hlevu in kidanja iztrebkov.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Duhovit, odločen in iskren. Ne ovinkarim in povem to, kar si mislim brez dlake na jeziku. Stoično razmišljanje.

Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo vodje)?

Ponavadi sem raje sam v svoji družbi ali v ožjem krogu ljudi, ki mi ustrezajo. Imam pa zelo močno sposobnost vodenja in mislim, da mi ljudje zelo zaupajo. Ne verjamem v druge priložnosti. Če se mi enkrat nekdo zameri, je konec.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? Teh v oddajah, kot je Kmetija, ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev.

Sun Tzu je bil kitajski general, strateg in filozof, od katerega knjigo Umetnost vojne sem prebral in si prilastil njegove principe. Eden izmed njih se glasi 'Vrhunska odlika ni zmagati v vsaki bitki, temveč poraziti nasprotnika brez boja.' Do zmage je moč priti tudi brez konfliktov in s prepiranjem človeku predamo svojo moč in pokažemo svojo šibkost. Strategija je zaupanje, da so ti ljudje podrejeni in pripadni ter ko pride čas za finalni udarec, ga ne bodo pričakovali. Navsezadnje je to le igra oz. šov.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu?

Nisem pogledal niti ene same oddaje do sedaj. Naj bo izkušnja pristna in polna presenečenj.