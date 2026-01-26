Starost: 38 Izobrazba/poklic: Gostinski tehnik Kraj: Ljubljana

Zakaj si se prijavil v Kmetijo?

Da pokažem ljudem, da je poklic kmeta časten in plemenit.

Kaj boš pokazal oziroma dokazal na kmetiji?

Pokazal bom iskren in spoštljiv odnos in da mi ni nič izpod časti delati.

Igor Mikič FOTO: POP TV

Ko bom glava družine, bom ...

Strog, požrtvovalen in pravičen! Eden za enega, vsi za vse.

Če me sotekmovalci ne bodo upoštevali ...

Se bomo kesali v areni.

Kaj si pripravljen narediti za zmago?

Nič nemoralnega. Zmaga zame je, da pokažem delavnost, pošten odnos in da pridobim spoštovanje in zaupanje sotekmovalcev.

Sotekmovalci se me morajo bati, ker ...

Ne toleriram strahopetcev, laži in spletk.

Kakšna bo tvoja taktika, da prideš čim dlje?

Pošten, iskren in korekten odnos.

Kaj te najbolj skrbi pred vstopom v šov?

Skrbi me to, da bo na kmetiji kakšen težak, s katerim se ne bi razumel.

Kaj bo tvoja največja prednost na Kmetiji?

Moj ugled, prezenca in iskrenost.

S kakšnimi ljudmi se najtežje razumeš?

Z ljudmi, ki iščejo pozornost, spletkarji in hinavci.

Kdo bi bil tvoj idealni zaveznik v šovu?

Nekdo, ki se rad heca, je iskren in spoštljiv ter bi mu lahko zaupal.

Kako misliš, da te bodo videli gledalci?

Z očmi. Smejali se bodo z usti. Vzljubili me bodo s srcem.

Če bi bil eno kmečko orodje, katero bi bil in zakaj?

Bil bi motika, ker ima/m dve "strani". Ena je mirna in ljubeča, druga pa divja in našpičena.

Katera žival na kmetiji ti je najbolj podobna po karakterju?

Pujs. Ker je vedno vesel, moja najljubša barva je roza in ker rije v probleme.

Kaj bi naredil, če bi te zjutraj zbudil petelin ob 4.30?

Kaj pa lahko naredim? Ga lahko ubijem in skuham? Verjetno ne. Je, kar je. Vata v ušesa in dalje spati.

Če bi moral z enim sotekmovalcem preživeti noč v hlevu – kaj bi te najbolj skrbelo?

Da mi energijsko ne bi ustrezal in da bi bila smrtna tišina. Da bi ogovarjal druge in trosil slabo energijo.

S katerim od preteklih tekmovalcev bi rad sobival na Kmetiji? Zakaj?

Z Jasminom iz lanske sezone, ker je bil najbolj iskren, delaven in pošten. On me je dodelil za glavo družine.

S katerim od preteklih tekmovalcev si ne bi želel sobivati? Zakaj?

S Timom in Lauro, ker sta bila zelo manipulativna in neiskrena.

Zakaj misliš, da imaš možnosti za zmago?

Ker igram na pošten način in sem močen v areni.

Kaj boš naredil z glavno nagrado, če zmagaš?