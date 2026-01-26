Naslovnica
Kmetija tekmovalci

Igor Mikič

Ljubljana, 26. 01. 2026 06.00 pred 21 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
POP TV
Igor Mikič

Igor Mikič ponovno vstopa v Kmetijo s ciljem pokazati plemenitost kmečkega poklica. Poudarja iskrenost, spoštljiv odnos in delavnost kot svoje glavne prednosti. Pripravljen je biti strog, požrtvovalen in pravičen, a zavrača nemoralne taktike za zmago, namesto tega stremi k spoštovanju in zaupanju sotekmovalcev.

Starost: 38

Izobrazba/poklic: Gostinski tehnik

Kraj: Ljubljana

Zakaj si se prijavil v Kmetijo?

Da pokažem ljudem, da je poklic kmeta časten in plemenit.

Kaj boš pokazal oziroma dokazal na kmetiji?

Pokazal bom iskren in spoštljiv odnos in da mi ni nič izpod časti delati.

Igor Mikič
Igor Mikič
FOTO: POP TV

Ko bom glava družine, bom ...

Strog, požrtvovalen in pravičen! Eden za enega, vsi za vse.

Če me sotekmovalci ne bodo upoštevali ...

Se bomo kesali v areni.

Kaj si pripravljen narediti za zmago?

Nič nemoralnega. Zmaga zame je, da pokažem delavnost, pošten odnos in da pridobim spoštovanje in zaupanje sotekmovalcev.

Sotekmovalci se me morajo bati, ker ...

Ne toleriram strahopetcev, laži in spletk.

Kakšna bo tvoja taktika, da prideš čim dlje?

Pošten, iskren in korekten odnos.

Kaj te najbolj skrbi pred vstopom v šov?

Skrbi me to, da bo na kmetiji kakšen težak, s katerim se ne bi razumel.

Kaj bo tvoja največja prednost na Kmetiji?

Moj ugled, prezenca in iskrenost.

S kakšnimi ljudmi se najtežje razumeš?

Z ljudmi, ki iščejo pozornost, spletkarji in hinavci.

Kdo bi bil tvoj idealni zaveznik v šovu?

Nekdo, ki se rad heca, je iskren in spoštljiv ter bi mu lahko zaupal.

Kako misliš, da te bodo videli gledalci?

Z očmi. Smejali se bodo z usti. Vzljubili me bodo s srcem.

Če bi bil eno kmečko orodje, katero bi bil in zakaj?

Bil bi motika, ker ima/m dve "strani". Ena je mirna in ljubeča, druga pa divja in našpičena.

Katera žival na kmetiji ti je najbolj podobna po karakterju?

Pujs. Ker je vedno vesel, moja najljubša barva je roza in ker rije v probleme.

Kaj bi naredil, če bi te zjutraj zbudil petelin ob 4.30?

Kaj pa lahko naredim? Ga lahko ubijem in skuham? Verjetno ne. Je, kar je. Vata v ušesa in dalje spati.

Če bi moral z enim sotekmovalcem preživeti noč v hlevu – kaj bi te najbolj skrbelo?

Da mi energijsko ne bi ustrezal in da bi bila smrtna tišina. Da bi ogovarjal druge in trosil slabo energijo.

Igor Mikič
Igor Mikič
FOTO: POP TV

S katerim od preteklih tekmovalcev bi rad sobival na Kmetiji? Zakaj?

Z Jasminom iz lanske sezone, ker je bil najbolj iskren, delaven in pošten. On me je dodelil za glavo družine.

S katerim od preteklih tekmovalcev si ne bi želel sobivati? Zakaj?

S Timom in Lauro, ker sta bila zelo manipulativna in neiskrena.

Zakaj misliš, da imaš možnosti za zmago?

Ker igram na pošten način in sem močen v areni.

Kaj boš naredil z glavno nagrado, če zmagaš?

Investiral bi v nove pesmi, potovanje in v šparovček.

La Toya Lopez

Carmen Osovnikar

The T3chnics
05. 02. 2026 17.20
Tale je enkrat izjavil, da so v srednji šoli jemali bloke za malico tistim ubogim. Tale je čisto en navadnež, ki ni šel mimo očetove vzgoje.
Odgovori
0 0
Špica
26. 01. 2026 14.19
upam do bo cimprej odletel ta s samohvalo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
