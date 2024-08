Ines Dužič

Ines je sproščena, odkrita in komunikativna punca. Ne mara biti sama, dobro funkcionira v skupini in rada prevzame vlogo vodje. Rada je obkrožena z ljudmi, nima težav z navezovanjem novih stikov. Zase pravi, da je nora, zabavna in glasna. Je vzkipljive narave, a vedno premisli nastalo situacijo in se po potrebi tudi opraviči. Na kmečka opravila se ne spozna preveč, tudi ona predvideva, da bi ji največ preglavic predstavljala molža krav. Denarno nagrado bi vložila v svoj kozmetični studio in dolgo potovanje.