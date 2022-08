Ivan je Youtuber, zato ni presenečenje, da bo na Kmetiji najbolj pogrešal računalnik in internet. Kljub temu se Trbovljčan veseli dela na kmetiji in novih spoznanstev. Zase pravi, da je komunikativen, družaben in iznajdljiv posameznik, ki je v šov prišel zmagati in se pokazati širši Sloveniji, s čimer bo svojo prepoznavnost še povečal.

Starost: 32 Kraj bivanja: Trbovlje Poklic/izobrazba: Youtuber Katero kmečko opravilo znate opravljati? Vsega po malem. Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite? Druženja in dela Ste samski? Ne Katera žival je vaša najljubša? Zakaj? Pes, ker ga imam tudi sam. Katere živali se bojite? Kače Česa se pred začetkom šova najbolj bojite? Ničesar Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi? Sproščen, znajdem se odlično. icon-expand Ivan Šmergut FOTO: POP TV Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage? Nimam strategije Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija? Delaven bom in družaben. Kako bi se opisali s tremi besedami? Komunikativen, družaben, iznajdljiv. Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ... Računalnik in internet Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog? Da nadgradim svojo prepoznavnost in seveda, da zmagam. Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji? Priden delaven zabavljač, ki se ne pusti zajebavati. S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci? S tem da bodo sedeli in ne bodo delali.