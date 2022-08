24-letnik, ki se ukvarja z igranjem igric je spreten tudi v kmečkih opravilih, kot je košnja trave in obdelava lesa. Ob prihodu na Kmetijo se veseli dejstva, da bo spoznal nove ljudi. Sebe opiše kot trmastega, prijaznega in zabavnega. Želi se predstaviti Sloveniji in širiti dobro energijo.

Starost: 24 Kraj bivanja: Vrhnika Poklic/izobrazba: Profesionalni igralec igric / tehnik elektronskih komunikacij Katero kmečko opravilo znate opravljati? Kositi travo, žagat, spreten sem pri obdelavi lesa. Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite? Spoznati nove ljudi. Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj? Nisem takoizbirčen, najraje jem meso in morsko hrano. Že od otroštva ne jem banane že kot otrok sem jo zavračal, ne jem pa tudi paradajza in bučk, mogoče bi se najdlo se kakšne malenkosti. Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero? S pravo osebo mogoče Katera žival je vaša najljubša? Zakaj? Pes, ker so najbolj zvesta bitja Katere živali se bojite? Kač Česa se pred začetkom šova najbolj bojite? Nepoznavanje kmečkih opravil Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi? Na začetku sem malo sramežljiv, ne želim se izpostavljati takoj, najprej malo opazujem ko pa vidim kakšni so, pa se bolj odprem družbi. Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage? Poskušal bom biti takšen kot sem, strategijo bom prilagajal sproti, vezano na obnašanje ostalih tekmovalcev. Obkrožil se bom z ljudmi katerim bom lahko zaupal. icon-expand Jan Zadravec FOTO: POP TV Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija? Zabava, nov pogled na kmečko življenje Kako bi se opisali s tremi besedami? Trmast, prijazen, zabaven Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ... Računalnik definitivno in kužka Kakšno mnenje imate o goloti pred kamero? Zgoraj brez me res ne moti kaj več pa ne, golota na ženskem spolu je vedno dobrodošla Kaj pa o ljubezni pred kamero? Če je prava me nebi motilo Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog? Predstaviti se Sloveniji in širiti mojo dobro energijo Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji? Pozitivo, zabavo in smeh, predstavil se bom v čim boljši luči, takšen kot sem Ali ste spremljali pretekle sezone resničnostnega šova Kmetija na POP TV? Po čem ste si jih najbolj zapomnili? Nisem spremljal, gledal sem le prvo sezono, ki se jo bolj slabo spomnim ker je to že kar nekaj časa nazaj S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci? Z lažmi Je kakšno kmečko opravilo, ki se ga najmanj veselite? Prekopavanje njive Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji? Malo šokantno sicer se pa kar veselijo Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali? Vložil bi jo naprej v mojo kariero za YouTube