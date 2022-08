Jan Zarnik

Starost: 23

Kraj bivanja: Radomlje

Poklic/izobrazba: Inštalater strojnih inštalacij

Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Čiščenje hleva in živali.

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Novih doživetji.

Ste izbirčen jedec?

Načeloma jem vse.

Ste samski?

Da.

Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero?

Da. Vse spontano.

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Psi in mačke, ker so lepe in niso zahtevne.

Katere živali se bojite?

Kače.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Da mi bo notri kdo stopil na živec.

Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi?

Vredu. Načeloma nimam problema z spoznavanjem novih ljudi.

Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Najboljše je biti zlata sredina. Tudi če si v 'klanu', se ne smeš zameriti ostalim.

Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija?

Veliko zabave, smejanja, veliko narejenih nalog...