Jasmin Cerić

Jasmin je sodeloval v četrti sezoni Big Brotherja, v kateri je zmagala Mirela Lapanović. V Kmetijo se je prijavil, ker je na življenjskem razpotju in potrebuje spremembo vsakdana, okolja in navad. Želi si odklopa od prehitrega življenja. Je vročekrven in strasten, prijazen in sočuten, a hkrati tudi zelo trmast. Ne prenese avtoritete in se vidi v vlogi vodje. Cilja na zmago in denarno nagrado, za zmago je pripravljen narediti vse, predvsem pa dobro taktizirati.