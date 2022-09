Karin Lipovnik

Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Znam opravljati vsa kmečka opravila.

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Najbolj se veselim, da spoznam spet nove ljudi in da vidim, kakšne naloge me čakajo.

Ste samski?

Letos pa vstopam v kmetijo v zvezi, tako da se moram lepo obnašati.

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Predvsem muce. Zanimiv mi je njihov karakter, saj so si zelo različne in zelo samosvoje – take, kot smo ženske.

Katere živali se bojite?

Pajkov, kač.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Da bom drugim tekmovalcem velika konkurenca.

Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi?

Od začetka malce zadržana, ko pa se sprostim, sem preveč glasna (smeh).

Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Bom takšna, kot sem, ampak vseeno bom razvijala svojo taktiko.