Karin Štangelj

Poleg domačih in prijateljev bom pogrešala tudi svojo mačko in mamin golaž.

Kakšne priprave ste imeli na Kmetijo?

Posebnih priprav nisem imela, sem pa obiskovala fitnes.

Koliko kmeta je v vas?

Glede na to, da ne prihajam iz kmetije mislim, da ni veliko kmeta v meni, ampak se prepustim izkušnji, ki bo to mogoče spremenila.

Se česa bojite? (npr. kač, teme, višine, zaprtih prostorov ...)

Bojim se pajkov, kače mi pa tudi niso najbolj pri srcu

Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog?

Za Kmetijo sem se odločila zaradi nove izkušnje in seveda denarne nagrade. Zavedam se, da ne bo lahko in me zanima, koliko sem psihično in fizično pripravljena.

Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji?

Predstaviti se želim, kot pozitivna in optimistična oseba, ki se zna prilagajati tudi v težkih situacijah. Ne bo manjkalo pa tudi smeha in zabave.

Ali ste spremljali pretekle sezone resničnostnega šova Kmetija na POP TV? Po čem ste si jih najbolj zapomnili?

Sem spremljala, lansko sezono sem si zapomnila po dobrem odnosu med sotekmovalci. Izgledali so kot ena velika družina.

S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci?

Z zahrbtnostjo, laganjem in pritoževanjem, ko to ni potrebno.

Kako domače vam je življenje na kmetiji in kmečka opravila?

Babica in dedek imata manjšo kmetijo, zato približno vem, kako izgleda življenje tam. Kar se tiče opravil, pa sem pripravljena poprijeti za vsako delo.

Je kakšno kmečko opravilo, ki se ga najmanj veselite?

Ne, je pa veliko del, ki jih bom mogoče izkusila prvič (npr. molža krav, traktor...)

Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji?

Glede udeležitve šova so vedeli samo najbližji prijatelji in ožja družina. Očetu sem povedala nazadnje, ker nisem vedela, kako bo sprejel. Vsi so sprejeli odlično in me podprli pri odločitvi. Navijajo, da pridem čim dlje.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje?

Ne skrbi me, bom poskušala čustva dati na stran in se fokusirati na igro.

Kaj vam bo v večji izziv, življenje s toliko ljudmi, ki jih ne poznate ali sama kmečka opravila?

Večji izziv mi bodo kmečka opravila, ker se novih ljudi hitro navadim.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Varčevala bi, saj ne želim brezglavo zapraviti denarja. Bi mi pa denar pomagal, ko bi želela iti na svoje.