Klavdija Bertalanič

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Na Kmetijo sem se prijavila zaradi stave s sinom Tianom ter izziva sebi, nabirat izkušnje in seveda tudi nagrade, ki bo jo trenutno zelo potrebovala pri obnovi hiše, kjer sem živela v rejništvu, možnost razvoja turizma in mnogih sanj. Sinu bi plačala izpit za avto in kupila avto.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Živim na starejši kmetiji, dela sem se učila kot otrok. Delo mi ni tuje. Težko povem glede težav, ker nisem sledila preteklim kmetijam.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')?

Sem zelo družabna in zgovorna, nimam težav s spoznavanjem novih ljudi, sem odprtega značaja.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta?

Konflikte skušam vedno reševati mirno.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu?

Žal sem premalo sledila preteklim kmetijam, da bi se lahko kakorkoli opredelila.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Trenutno ne razmišljam o romantiki na Kmetiji, niti ne iščem karkoli .. Življenje je polno presenečenj, naj bo tudi to.