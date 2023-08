Kristijan Kozole

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

V šov Kmetija me je prijavila prijateljica, ker je vedela, da ga spremljam od samega začetka in sem velik navdušenec. Želim se preizkusiti v težkih življenskih pogojih in sama sebi dokazati, koliko sem psihično stabilen in močan v najtežjih trenutkih. Če zmagam tekmovanje, bi gotovo najbližje prijatelje peljal na počitnice in pa doma dokončal vikend, ki ga gradimo.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Da, spoznam se na kmečka opravila. Kot otrok sem moral dosti pomagati, tako da mi nič tujega. Mislim, da bom največ težav imel z lakoto, saj sem po poklicu kuhar in to bi me morda znalo zlomiti.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Ko pride do konflikta navadno najprej odreagiram mirno in premišljeno, sem pa definitivno oseba, ki želi imeti razčiščene zadeve in v primeru "zajebavanja" znam tudi vzkipeti. Sicer nikoli ne posegam po fizičnem nasilju, ampak osebo, ki po moje meni ni dorasla postavim na stranski tir in z njo ne iščem več nikakršnih debat. Zanimivo bo, saj pričakujem ogromno različnih karakterjeu in kar nekaj trenja.

Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')? Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta?

V družbi mislim, da funkcioniram zelo dobro, če se seveda stvari dogovorijo in opravlja vsak svojo nalogo. Nenazadnje že 18.let treniram rokomet in sem v skupini različnih karakterjev. Če je potrebno, z veseljem vedno prevzamem odgovornost in stopim v ospredje, nimam pa težav biti voden in upoštevati nekoga, ki opravlja določeno stvar bolje od mene.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu?

Seveda razen zadnje sezone sem spremljal prav vse do sedaj. Kar nekaj stvari in taktičnih zamisli mi je ostalo v spominu in vsako leto preseneti kdo z drugačno taktiko ali pa sama režija poskrbi da se karte hitro premešajo. Izpostavil bi Franka Bajca, ki se mi zdi da je bil res dobra in poštena oseba, pripravljena pomagati in pripravljena delati, seveda pa izjemno dobro fizično pripravljen in razgledan fant. Po mojem mnenju edini, ki je kmetijo zapustil kot zmagovalec zares zasluženo.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Nisem sramežljiva oseba in vajen sem kamere tako, da definitiuno, če bi našel v šovu pravo osebo, s katero bi si tega želela, ne bi imel težav s tem, da bi se zapletla pred kamero. Seveda pa veliko raje te stvari pocnem sam in v intimi.