Ksenija Kranjec

Kako bi se opisala v treh stavkih?

Sem polna energije. Pridna, delavna in pravična. Predvsem preprosta.

Kako bi se opisala v treh besedah?

Ambiciozna, energična, čustvena.

Kaj želiš sporočiti gledalcem?

Uživajte ob gledanju, bodite malo manj strogi in spoštujte ljudi, ki so na Kmetiji zaradi vas – da si krajšate čas, saj prinašajo smeh in zabavo na vaše ekrane.

Katera tvoja lastnost bo sotekmovalce najbolj razveselila?

Oddajam pozitivno energijo. Sem preprosta in ne igram. To ljudje občutijo.

Kaj pa bo sotekmovalce najbolj jezilo?

Iskrenost!

Imaš kakšen strah?

Na Kmetiji sem ugotovila, da imam fobijo na nadležne komarje in njih se zdaj zelo bojim.