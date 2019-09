Ksenija Šešel

Katera žival je tvoja najljubša? Zakaj?

Konji, ker delujejo svobodni in obožujejo ježo. So zelo zaupljivi in vredno zaupanja. Všeč mi je njihova veličina in moč.

Katere živali se bojiš?

Živali z rogovi. Tudi hudič ima roge!

Česa se pred začetkom šova najbolj bojiš?

Da bom preveč pogrešala svoje živali in dom, ker sem zelo navezana na njih.

Kakšna si, ko si obkrožena z novimi ljudmi? Kako se znajdeš v novi družbi?

Sem takšna, kot sem, ne znam igrati. Po navadi se ujamem kar hitro, vse pa je odvisno od njihovih karakterjev.

Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Da se ne bom pustila sprovocirati in upam na izogib dvobojev, potem mi lahko celo uspe.

Kakšen bo tvoj doprinos šovu Kmetija?

Definitivno se bo marsikaj spremenilo. Res si želim najti službo za štiri ure, ker za osem nisem sposobna zaradi posledic raka. Želim, da bi mi uspelo v salonu z nohti.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Pravična, razburljiva, dobrosrčna.

Kaj boš najbolj pogrešala? Poleg domačih in prijateljev …

Vsekakor moje pse in mačka ter seveda svojo posteljo.

Kakšno mnenje imaš o goloti pred kamerami?

Dokler je vse v mejah normale, me ne moti.

Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Zelo lepo je, če se dva najdeta in se zaljubita, ampak intima je vsekakor samo najina in ne za celo Slovenijo.

Kakšne priprave si imela na Kmetijo?

Največ psihične, da mi kdo ne dvigne 'plafona'. Hitro se razburim, če ni pravice.

Koliko kmeta je v tebi?

Mislim, da ogromno, ker mi mesta res niso všeč. Nekoč bi rada imela nekaj zemlje s prikolico na samem ob gozdu.