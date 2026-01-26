Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Kmetija tekmovalci

La Toya Lopez

Ljubljana, 26. 01. 2026 06.00 pred 21 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
POP TV
La Toya Lopez

La Toya Lopez se je prijavila v Kmetijo, ker išče nov izziv in želi dokazati, da je sposobna ter praktična ženska. Pripravljena je tekmovati do konca za zmago in si bo izborila svoje mesto, če je sotekmovalci ne bodo upoštevali. Najbolj jo skrbi odsotnost od ljubljenega psa Amora.

Starost: 43

Izobrazba/poklic: Vizažistka

Kraj: Nova Gorica

Zakaj si se prijavila v Kmetijo?

Ker mi je to izziv.

Kaj boš pokazala oziroma dokazala na kmetiji?

Da sem sposobna in praktična ženska.

Ko bom glava družine, bom ...

Prijazna in odločna oseba.

Če me sotekmovalci ne bodo upoštevali ...

Si bom izborila svoje mesto.

La Toya Lopez
La Toya Lopez
FOTO: POP TV

Kaj si pripravljena narediti za zmago?

Za zmago sem pripravljena tekmovati do konca.

Sotekmovalci se me morajo bati, ker ...

Sotekmovalci se me nimajo česa bati.

Katera situacija v življenju te je zaznamovala oziroma preoblikovala?

Prizadela me je huda bolezen mojega dobrega prijatelja.

Kakšna bo tvoja taktika, da prideš čim dlje?

Moja taktika je, da bom čim bolje izkoristila svoje možnosti.

Katera je bila najbolj drzna stvar, ki si jo naredila v življenju?

Da sem nastopala na odru pred veliko publiko.

Kaj te najbolj skrbi pred vstopom v šov?

Da bom doma predolgo pustila svojega ljubljenega psa Amorja, sicer v dobrem varstvu.

Kaj bo tvoja največja prednost na Kmetiji?

Da bom aktivno sodelovala.

S kakšnimi ljudmi se najtežje razumeš?

Nimam težav s soočanjem z različnimi ljudmi.

Kdo bi bil tvoj idealni zaveznik v šovu?

Rada se pustim presenetiti.

Kako misliš, da te bodo videli gledalci?

Da me bodo videli kot zanimivo osebo.

Ali imaš kakšno skrito znanje ali talent, ki bi ti lahko koristil na Kmetiji?

Moje skrito znanje ali talent je, da se prilagodim vsaki situaciji.

Kaj ti pomeni življenje na kmetiji – si se ga že kdaj dotaknila?

Življenje na kmetiji mi je tuje, mi je pa izziv.

Katera žival na kmetiji ti je najbolj podobna po karakterju?

Petelin.

La Toya Lopez
La Toya Lopez
FOTO: POP TV

Kaj bi naredila, če bi te zjutraj zbudil petelin ob 4.30?

Počakala bi, da odpoje, in potem bi spet zaspala.

Če bi morala z enim sotekmovalcem preživeti noč v hlevu – kaj bi te najbolj skrbelo?

Da ne bi smrdela.

S katerim od preteklih tekmovalcev bi rada sobivala na Kmetiji? Zakaj?

Z Janom Klobaso, ker je svojo vlogo na kmetiji lepo odigral.

S katerim od preteklih tekmovalcev si ne bi želela sobivati? Zakaj?

Ni nobenega tekmovalca iz preteklih šovov, s katerim ne bi želela bivati.

Zakaj misliš, da imaš možnosti za zmago?

Ker vedno speljem vse, kar si zadam, do konca.

La Toya Lopez Kmetija POP TV tekmovalci

Igor Mikič

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534