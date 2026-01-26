Starost: 43 Izobrazba/poklic: Vizažistka Kraj: Nova Gorica

Zakaj si se prijavila v Kmetijo?

Ker mi je to izziv.

Kaj boš pokazala oziroma dokazala na kmetiji?

Da sem sposobna in praktična ženska.

Ko bom glava družine, bom ...

Prijazna in odločna oseba.

Če me sotekmovalci ne bodo upoštevali ...

Si bom izborila svoje mesto.

La Toya Lopez FOTO: POP TV

Kaj si pripravljena narediti za zmago?

Za zmago sem pripravljena tekmovati do konca.

Sotekmovalci se me morajo bati, ker ...

Sotekmovalci se me nimajo česa bati.

Katera situacija v življenju te je zaznamovala oziroma preoblikovala?

Prizadela me je huda bolezen mojega dobrega prijatelja.

Kakšna bo tvoja taktika, da prideš čim dlje?

Moja taktika je, da bom čim bolje izkoristila svoje možnosti.

Katera je bila najbolj drzna stvar, ki si jo naredila v življenju?

Da sem nastopala na odru pred veliko publiko.

Kaj te najbolj skrbi pred vstopom v šov?

Da bom doma predolgo pustila svojega ljubljenega psa Amorja, sicer v dobrem varstvu.

Kaj bo tvoja največja prednost na Kmetiji?

Da bom aktivno sodelovala.

S kakšnimi ljudmi se najtežje razumeš?

Nimam težav s soočanjem z različnimi ljudmi.

Kdo bi bil tvoj idealni zaveznik v šovu?

Rada se pustim presenetiti.

Kako misliš, da te bodo videli gledalci?

Da me bodo videli kot zanimivo osebo.

Ali imaš kakšno skrito znanje ali talent, ki bi ti lahko koristil na Kmetiji?

Moje skrito znanje ali talent je, da se prilagodim vsaki situaciji.

Kaj ti pomeni življenje na kmetiji – si se ga že kdaj dotaknila?

Življenje na kmetiji mi je tuje, mi je pa izziv.

Katera žival na kmetiji ti je najbolj podobna po karakterju?

Petelin.

Kaj bi naredila, če bi te zjutraj zbudil petelin ob 4.30?

Počakala bi, da odpoje, in potem bi spet zaspala.

Če bi morala z enim sotekmovalcem preživeti noč v hlevu – kaj bi te najbolj skrbelo?

Da ne bi smrdela.

S katerim od preteklih tekmovalcev bi rada sobivala na Kmetiji? Zakaj?

Z Janom Klobaso, ker je svojo vlogo na kmetiji lepo odigral.

S katerim od preteklih tekmovalcev si ne bi želela sobivati? Zakaj?

Ni nobenega tekmovalca iz preteklih šovov, s katerim ne bi želela bivati.

Zakaj misliš, da imaš možnosti za zmago?