Tudi 26-letna Lara je že znanka Kmetije. Doma ima konje, tako da ji kmečka opravila niso tuja. Najbolj hudo ji je bilo, da je odšla od doma in zapustila mladega žrebička, saj se je za njegovo preživetje, ko mu je umrla mama, borila cele noči in ga hranila. Lara je sveže zaljubljena in ne dopušča romance.

Lara Goršek Kos FOTO: POP TV Kako bi se opisala? Ne maram krivice in zahrbtnosti, trudim se biti zvesta in delam na tem, da drugim ne počnem stvari, za katere nočem, da se zgodijo meni. Sem sočutna in jezikava. Kaj pričakuješ od šova Kmetija? Pestro dogajanje, šov sam po sebi. Upam na veliko smeha in zabave. Kaj želiš sporočiti gledalcem? Naj ne pozabijo, da spremljajo šov, ki nima veliko veze z realnim življenjem. Katera tvoja lastnost bo sotekmovalce najbolj razveselila? Zvestoba – beseda sama po sebi pove dovolj. Kaj pa bo sotekmovalce najbolj jezilo? Jezikavost. Česa se najbolj bojiš? Razkrite fobije so lahko tvoja šibka točka. Kakšna sostanovalka boš? Rada kuham, pod pogojem, da imam dovolj sestavin. Ne maram pospravljanja. Kaj te bo še posebej motilo pri sostanovalcih? Ne maram zahrbtnosti, jaz vsem povem vse v obraz. Katera tvoja lastnost bi lahko motila sostanovalce? Cmokanje. V katerem primeru bi se izselila? V primeru psihičnega nasilja ali če bi preveč pogrešala domače. Ali bi se na kmetiji lahko romantično zapletla? Ne, ker imam fanta.