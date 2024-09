Laura Beranič

Konfliktov sem vajena, tudi takšnih pred kamero. Vedno ostro stojim za svojim mišljenjem in v besednih dvobojih mi redko kdo lahko stoji nasproti. Težko mi tudi kdo pride do živega, saj mi za mnenje ljudi, ki mi niso blizu, ni mar. V konfliktih ne popuščam, sem poštena oseba, tako da v kolikor se znajdem v konfliktu, zagotovo ni brez razloga.

Moje najbolj opazne karakteristike so zagotovo trma, iskrenost in neposrednost. Ne znam lagati in vedno sem popolnoma neposredna.

Na kmečka opravila se ne spoznam in se z njimi še nisem srečala, imam pa zelo rada živali in vsega se hitro naučim. Najbolj me skrbi molža krave, ker se mi zdi to zelo neprijetno opravilo.

Ste izbirčen jedec?

Glede hrane sem najbolj občutljiva na meso. Nisem veganka, ampak jem zelo malo mesa, ker mi večina nima prijetnega vonja. Tudi začimbe mi ne dišijo.

Ste samski?

Trenutno sem samska, tako da v kolikor se zgodi, da bi na kmetiji spoznala nekoga, ki mi ustreza, ne izključujem možnosti za zapletanje. Vedno se znotraj najdejo ljudje, ki si odgovarjajo, vendar sem mnenja, da se romance iz šovov v zunanjem svetu ne obnesejo, tako da kar koli bo notri, tega zunaj več zagotovo ne bo.

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Moja najljubša žival so mačke, saj imam svojo tudi doma in je kot moj otrok, so mi pa zelo pri srcu tudi konji, ker so veličastne in pametne živali.

Katere živali se bojite?

Najbolj se bojim miši in podgan. Bog ne daj, da se srečamo, ker bom verjetno skakala po mizah in stolih.

Koliko izkušenj imate z domačimi živalmi? Ste kdaj skrbeli za kakšno?

Doma smo vedno imeli domače živali. Psa, mačko, ko sem bila otrok, pa tudi zajčka, želvo ... Sem veliki ljubitelj živali.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Pred vstopom se ne bojim ničesar, razen morda za svoje živce, v kolikor notri zagledam koga, ki mi v zunanjem svetu ni pri srcu. Ampak Laura se ne boji ničesar in nikogar, nikoli se ni.

Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi?

Načeloma sem dober govorec in se znajdem v različnih družbah in z različnimi ljudmi. Ljudje prepoznajo iskrenost in dobro energijo, jaz pa to zagotovo oddajam. Za ljudi, ki pa se z mano ne znajdejo, pa menim, da niso iskreni in zato težko delujejo v moji družbi. Takšne po hitrem postopku odstranim iz svojega kroga.

Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Nimam strategije. V šov vstopam popolnoma s prazno glavo, razmišljala bom sproti glede na dogajanje in na ljudi, ki bodo tam. Dobro se znajdem, tako da mislim, da bom zapleten nasprotnik.

Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija?

Šovu Kmetija bom doprinesla dobro energijo, zanimivo dogajanje in zagotovo iskreno mnenje glede vseh situacij, ki se bodo dogajale. Z besedami ne bom varčevala, kar bo za gledalce verjetno zanimivo. Ne bo dolgčas.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Opisala bi se kot iskrena, trmasta in pravična.

Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji?

Na Kmetiji bom najbolj pogrešala verjetno kraj, kjer živim, ker je res nekaj posebnega. Vsi, ki živijo v Miklavžu, bodo to potrdili, tukaj je res lepo. Pa tudi svoje kozmetične storitve doma (smeh), brez frizerjev mi ne bo lahko.

Kakšno mnenje imate o goloti pred kamero?

Golota pred kamero, odvisno v kakšnem smislu. Na socialna omrežja objavljam slike v kopalkah, tako da glede delne golote ne vidim težav.

Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Ljubezen pred kamero je po mojem mnenju samo trenutna stvar, saj so ljudje zaprti skupaj in živijo v istih pogojih brez zunanjih motenj. Nikoli ne reci nikoli, pravijo, ampak kar koli se bo dogajalo, vem da se, ko pridem nazaj domov, ne bo nadaljevalo. Pustimo pa se presenetiti, nikoli se ne ve, kaj nas čaka na kmetiji.

Kakšne priprave ste imeli na Kmetijo?

Nisem imela priprav na Kmetijo. Ravno nasprotno, zadnje dneve sem izkoristila za druženje s svojimi prijatelji doma maksimalno, tako da prihajam nepripravljena. Prejšnje mesece sem veliko preživela v fitnesu, v obdobju pred Kmetijo pa sem dvakrat prebolevala angino.

Koliko kmeta je v vas?

V meni ni bilo do zdaj niti enega odstotka kmeta, spoznam se na gospodinjska dela znotraj hiše, vse, kar je zunaj, pa mi je tuje, ampak vse se bomo naučili.