Lina Majcen

Je kakšen pripetljaj v prejšnjih Kmetijah, ki se ga še danes spomnite? Zapomnila sem si nekaj dvobojev in kako so nekateri živeli v hišici v gozdu ter Sabino, ki si je naredila svojo strehico zunaj, ko je imela vsega dovolj.

Je kakšno kmečko opravilo, ki se ga najmanj veselite?

Ne, odprta sem za vse in mi ne bo ničesar težko postoriti.

Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji?

Bili so veseli, ker vedo, da rada poskušam nove stvari. Domači so bili sprva v dvomu, kasneje pa so me začeli tudi oni podpirati.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje?

Niti ne. Pogrešala bom predvsem kužka.

Kaj vam bo večji izziv, življenje s toliko ljudmi, ki jih ne poznate ali sama kmečka opravila?

V večji izziv mi bo življenje s toliko ljudmi, ki jih ne poznam. Saj bo na kupu veliko različnih karakterjev.