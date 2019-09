18-letnica, ki pravi, da se je pripravljena tudi ljubezensko zaplesti pred kamerami, če bi do tega prišlo. Lucija se boji majhnih živali kot so kobilice in pajki. Njen največji strah? Da bo prvi dan tečna.

Kraj bivanja:Loče Katero kmečko opravilo znaš opravljati? Delanje drv, hranjenje živali, gospodinjska dela. Česa se v šovu Kmetija najbolj veseliš? Najbolj se veselim novih poznanstev. Si izbirčen jedec? Kaj rada ješ, česa ne maraš? Zakaj? Mislim, da ja. Zelo rada imam meso. Ne maram pa zelenjave. Svoji najljubši hrani odžiram hrano. (smeh) Si samska? Ja. Si se pripravljena ljubezensko zaplesti pred kamero? Sem. Lucija Kolar FOTO: POP TV Katera žival je tvoja najljubša? Zakaj? Jelen, srna. Ker mi je po duši najbolj podobna. Katere živali se bojiš? Kobilice, pajki. Majhne živali, ki lezejo okoli. Česa se pred začetkom šova najbolj bojiš? Da bom dobila menstruacijo in da bom prvi dan tečna. Kakšna si, ko si obkrožena z novimi ljudmi? Kako se znajdeš v novi družbi? Vsi pravijo, da dajem prvi vtis, da sem tiha in mirna. Mogoče od začetka bolj kot opazovalec, ampak se hitro vklopim v družbo. Kakšno strategijo boš ubrala, da bi prišla do zmage? Da bom držala s fanti in da bom zagreta za delo. Kakšen bo tvoj doprinos šovu Kmetija? Veliko se bo smejalo in delo bo zabavno. Kako bi se opisala s tremi besedami? Trmasta, napadalna, srčna. Kaj boš najbolj pogrešala na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ... Goli tuš! In moje male sončke (otroke). Kakšno mnenje imaš o goloti pred kamero? Nimam problemov s tem, ampak zaradi družine se ne bi razkazovala. Kaj pa o ljubezni pred kamero? Ljubezen se zgodi, ko najmanj pričakuješ in si želiš. Kakšne priprave si imela na Kmetijo? Pojedla veliko čokolade in sladkih pijač. Koliko kmeta je v tebi? Veliko, že od nekdaj bi rada bila zunaj in pomagala.