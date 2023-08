Luka Juren

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Na kmetijo sem se prijavil, zaradi želje po prepoznavnosti in uspehu. Zdi se mi idealna priložnost, ki odpira nova vrata v življenju in na koncu igra tudi nagradi. Rad imam živali in naravo, čeprav mi je življenje na kmetiji tuje, saj prihajam iz mestnega okolja. Vse to pa mi predstavlja le nove izkušnje iz katerih se lahko gradim.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Na kmečka opravila se ne spoznam. Prvič v življenju se bom ukvarjal z opravljanjem kmetije. Mislim, da mi nobeno opravilo ne bi smelo povzročati preglavic, saj so taka opravila nujna za preživetje in so človeške narave.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')?

Moje najbolj opazne karakteristike so opazovanje, poslušanje in kompromis (enakovrednost). Vedno poskušam najti enakovrednost, tako da vsak dobi kar pol pol, a vendar je Kmetija igra tekmovanja, zato bo težko vedno biti enakovreden in čist, saj konec koncev želim, da moja ekipa in jaz napredujemo in zmagamo. V skupini se progresivno razvijam, nikoli ne vskočim kot vodja, ampak to ne pomeni, da ne postanem.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? Teh v oddajah kot je Kmetija ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev.

V konfliktu ne pustim, da bi me kdo duševno in fizično zlorabljal. Vedno se potegnem zase, čeprav pride do situacij, ki so dvoumne in takrat morda ne naredim nič. Včasih se zato vrnem kasneje in takrat naslovim spor. Neglede na razum pa vseeno ravnam po občutki in poskušam ostat zvest samemu sebi, zato tudi včasih čustveno odreagiram na spor.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš 'najljubši' in koga ste 'najtežje gledali'?

Najtežje a hkrati tudi z zanimanjem, sem gledal Manjo Šernek v 9. sezoni. Precej mi je ostala v spominu, saj se je prestavila napadalna in egocentrična. Precej je imela pripomb in nezadovoljstva.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Na romantiko nisem nikoli pripravljen, saj vedno pride ko jo najmanj pričakujem. Zato tudi v tem primeru ne računam na romantiko in o njen ne razmišljam.