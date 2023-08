Maja Pavlovič

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Prijavila sem se zaradi nove izkušnje, zabave in da vidim koliko sem psihično in fizično močna. Denarno nagrado bi porabila za kakšen dopust in pa za razvoj svojih kariernih ciljev.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Z kmečkimi opravili nimam izkušenj. Težko rečem katero opravilo mi bo povzročilo največ težav se bom pa maksimalno potrudila pri vseh.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Sem zabavna in pozitivna oseba ni mi težko sodelovati v skupini, sicer se ne vidim kot vodja vendar se znam v kolikor bi bilo to potrebno zelo dobro postaviti zase.

Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')? Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta?

Ne rada se mešam v tuje konflikte,v primiru osebnega konflikta pa se bom znala postaviti zase.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu?

Pretekle sezone kmetiji nisem redno spremljala zato težko izpostavim katerikoli dogodek ali osebe. Mi pa je v laski sezoni v pozitivnem spominu ostala Danijela.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Ne.