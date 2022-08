Maja Triler

Starost: 31 let

Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Nisem profesionalka kar se tiče kmečkih opravil, ampak sem se preizkusila že v marsičem. Od kidanja gnoja in ličkanja koruze do dela na vrtu in hranjenja živali. Če se mi zadevo pokaže, ni nobenih težav, da delo ne bi bilo opravljeno.

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Najbolj se veselim celotne izkušnje in spoznavanja novih ljudi.

Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj?

Nisem izbirčna, jem večinoma vse. Najraje imam morsko hrano, ne prenesem pa vampov.

Ste samski?

Ne, s partnerjem sva v zvezi osem let in imava dva otroka.

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Pes. Že od malih nog sem povezana z njimi. So zelo zaščitniški in zelo razumevajoči, pokažejo pa tudi, kdaj se moramo od njih odmakniti. Podoben karakter imam jaz.

Katere živali se bojite?

Pajkov.