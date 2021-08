Majdina najljubša žival je kokoš, ker leže jajca, boji pa se kač. Pred vstopom na posestvo jo najbolj skrbi, kakšni bodo tekmovalci in kakšni odnosi se bodo razvili. Pravi, da ji kmečka opravila niso tuja, najmanj pa se veseli molže krav. Pravi, da se je v šov prijavila zato, ker je psihično zelo vzdržljiva, in meni, da lahko brez težav zdrži pritisk, ki jo čaka. V novi družbi je komunikativna in nima težav s prilagajanjem.

Starost: 59 let

Kraj bivanja: Gorica pri Slivnici

Poklic: upokojenka Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Znam upravljati večino kmečkih opravil. Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Spoznavanje novih prijateljev. Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate?

Nisem izbirčna, rada jem sadje. Ste samski?

Sem samska, a ljubezensko se nisem pripravljena zaplesti. Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Kokoši, ker nam dajejo jajca. Katere živali se bojite?

Bojim se kač. Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Kakšni bodo novi sostanovalci. icon-expand Majda Candir FOTO: Ana Gregorič Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi?

Sem zelo komunikativna, prilagajam se večinoma drugim ljudem. Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Še ne vem, odvisno od sotekmovalcev. Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija?

Vestno delo. Kako bi se opisali s tremi besedami?

Delovna, prijazna, po možnosti tudi nekonfliktna. Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji?

Poleg domačih in prijateljev ... Popoldanski počitek. Kakšno mnenje imate o goloti pred kamero?

Zdi se mi neprimerno. Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Nimam nič proti. Kakšne priprave ste imeli na Kmetijo?

Nisem imela posebnih priprav. Koliko kmeta je v vas?

V mlajših letih je bilo veliko, sedaj pa bolj malo. Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog?

Zaradi psihične vzdržljivosti. icon-expand Majda Candir FOTO: Ana Gregorič Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji?

Marsikaj, predstavila se bom z osnovnimi podatki in mojimi zmožnosti. Ali ste spremljali pretekle sezone resničnostnega šova Kmetija na POP TV? Po čem ste si jih najbolj zapomnili?

Da, najbolj sem si jih zapomnila po klanih in deljenju kamenčkov. Je kakšen pripetljaj, ki se ga še danes spomnite?

Ja obiski svojcev na kmetijo. S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci?

S poniževanjem. Kako domače vam je življenje na kmetiji in kmečka opravila?

Še kar, saj sem pred leti živela na kmetiji. Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Kupila stanovanje. Je kakšno kmečko opravilo, ki se ga najmanj veselite?

Molzenje krav. Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji?

Pozitivno. Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje?

Ne. Kaj vam bo v večji izziv, življenje s toliko ljudmi, ki jih ne poznate ali sama kmečka opravila?

Življenje s toliko ljudmi, ker že več let živim sama.