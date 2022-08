Manja Šernek

Starost: 24

Kraj bivanja: Portorož

Poklic/izobrazba: Content creator

Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Urejanje vrta, hlevarska dela

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Spoznati nove ljudi, raziskati svojo podeželsko stran

Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj?

Jem vse, razen mesa, rib in morskih sadežev ter ohrovta.

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Moja najljubša žival so psi. Psi so zakon!

Katere živali se bojite?

Zelo ne maram kobilic in tudi metulji mi niso najbolj všeč

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Da se ne bom počutila udobno v postelji. Lepotni spanec je na prvem mestu.

Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi?

Kako se znajdete v novi družbi? Rada spoznavam nove ljudi, v novi družbi se ponavadi hitro znajdem, razen, če ljudje niso sposobni pokazati spoštovanja.

Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Bila bom to kar sem. V družini bom našla primerno mesto zase, da bom produktivna, ter upam, da mi bodo zaupali, saj se s poštenostjo daleč pride.

Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija?

Mislim, da bom poskrbela za zabavne trenutke. Rada imam, ko so ljudje okoli mene srečni, zato bom poskrbela, da okoli mene ne bo slabe volje. Prav tako sem pripravljena na delo in sama sebe izzvati, kje so moje meje.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Dobra poslušalka, zabavljač, odločna

Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji?

Poleg domačih in prijateljev ... Že zadnje tri dni gledam v obzorje morja in se poslavljam. Takooo bom pogrešala obalo, sončne zahode in mir. Prav tako mojo psičko. Pogrešala bom tudi igranje igric in zbujanje brez budilke. Pa mojega iphona.