Marcel Verbič

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Na Kmetijo sem se prijavil zaradi novih izkušenj, zdi se mi idealna priložnost, da testiram samega sebe, koliko sem zmožen in konec koncev pa je tukaj tudi glavna nagrada. Če zmagam, bom glavno nagrado porabil za uresničevanje svojih ciljev.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Na kmečka opravila se rahlo spoznam imam že nekaj izkušenj. Mislim da mi nič ne bo povzročalo preglavic, saj se zelo hitro učim.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo (vodje)?

Prijaznost, spoštovanje, hitro učenje, samozavest, disciplina ... Popolnoma odvisno od situacije, načeloma se raje držim zase, če pa vidim da imam nek vpliv potem pa prevzamem vlogo vodje.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? Teh v oddajah kot je Kmetija ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev.

Poskušam ostati miren in se vedno pogovoriti na lep način, če to ne gre, se raje umaknem zase in spraznim negativne misli.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš (najljubši) in koga ste (najtežje gledali)?

Če povzamem za primer lansko sezono, mi je v spominu najbolj vstalo to, kako je Danijela vrgla hrano po tleh, zelo nespoštljivo ... Če ponovno povzamem lansko sezono mi je najljubši tekmovalec bil Aljaž. Najtežje pa sem gledal Aneto..

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

To težko rečem, saj je zelo veliko odvisno od osebe, s katero bi se zapletel, če bi odgovarjala mojim kriterijam, bi bil pripravljen na to, da.