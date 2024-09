Marcel Verbič

Marcel rad spoznava nove ljudi, a na Kmetiji bo najprej tiho in analiziral vsakega posebej, saj bo z njimi preživel več časa. Na kmečka opravila se spozna, predvsem lani se je veliko naučil in mu načeloma nobeno delo ne bo povzročalo težav. Njegove lastnosti so vztrajnost, spoštovanje, trdo delo, hvaležnost in borbenost. V šovu gre samo na zmago, letos bo brezkompromisno mislil nase in na bogato denarno nagrado, s katero bo uresničil svoje cilje.