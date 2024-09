Marjana Povše

Marjana je tekmovala že leta 2019 in čeprav so jo sotekmovalci imeli za neresno in zmedeno konkurentko, se ji je uspelo prebiti do finala. Njen moto je živi in pusti živeti. Zato si tudi na Kmetiji želi, da bi jo pustili v miru živeti z naravo, a najbrž bodo to ostale samo pobožne želje. Nove ljudi na začetku opazuje, jih spoznava od daleč in se jim prilagaja. Rada se drži zase, je vztrajna in trmasta. Njena najljubša žival je pes, boji pa se kač. Ima veliko izkušenj z domačimi živalmi, saj je bila rojena na kmetiji. Najbolj bo pogrešala svojo televizijo, računalnik in svojo posteljo.