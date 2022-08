Monika nima izkušenj s kmečkimi opravili, vendar se veseli novih izkušenj in poznanstev. 27-letnica je izbirčna, ne je sadja in zelenjave, boji se ščurkov in kobilic, kljub vsemu pa napoveduje, da gledalci lahko od nje pričakujejo obilo pozitivne energije in smeha.

Starost: 27 Kraj bivanja: Litija Katero kmečko opravilo znate opravljati? Nimam izkušenj z kmečkimi opravili. Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite? Novih izkušenj in novih poznanstev. Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj? Sem izbirčna, ne jem sadja, morske hrane in nisem ravno ljubiteljica zelenjave. Rada jem testenine, meso... Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero? Ne, v kmetijo ne prihajam zaradi tega. Katera žival je vaša najljubša? Zakaj? Mačka. Ker so preproste, crkljive in ne preveč zahtevne. Katere živali se bojite? Bojim se raznih ščurkov, kobilic, večjih pajkov, kač, žab. Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi? Sem komunikativna, tako, da mi to ne predstavlja težav, se hitro vključim v družbo. Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija? Veliko smeha in zabave. Kako bi se opisali s tremi besedami? Pozitivna, nasmejana in borbena. icon-expand Monika Nastja Sotenšek FOTO: POP TV Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ... Pogrešala bom svojega ljubljenčka (muca), pogrešala pa bom tudi dobrote od svoje stare mame. Kakšno mnenje imate o goloti pred kamero? Zame je to zelo intimna stvar, katero jaz osebno nebi želela izpostavljati pred kamerami. Kaj pa o ljubezni pred kamero? Zaljubiš se lahko kjerkoli tudi pred kamerami, vendar se ne bi spuščala v nek bližji odnos z nekom pred kamero. Koliko kmeta je v vas? Ne vem, gleda na to da mi delo ne smrdi, verjetno veliko. Se česa bojite? (npr. kač, teme, višine, zaprtih prostorov ...) Bojim se teme. Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji? Od mene lahko pričakujete veliko pozitivne energije, smeha. Ali ste spremljali pretekle sezone resničnostnega šova Kmetija na POP TV? Po čem ste si jih najbolj zapomnili? Sem spremljala, najbolj sem si zapomnila po dvobojih in nalogah. S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci? Verjetno z opravljanjem za hrbtom. Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji? Domači so veseli zame, prijatelji pa za prijavo v šov ne vedo.