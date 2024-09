Nejc Abram

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Na Kmetijo sem se prijavil zaradi izkušnje, ker si to želim doživeti že več let. Namreč že od 15. leta sem govoril, da bom enkrat šel v nek šov in sedaj se mi je ponudila možnost za Kmetijo, ki sem jo izkoristil.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Poznam veliko kmečkih opravil, če pa česa ne bom znal, pa sem iznajdljiv in imam veliko idej in bom vedno našel rešitev.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Prijazen, sočuten, borben, zelo tekmovalen, čustven, neposreden ...

Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')?

V skupini sem vedno rad vodja in to vlogo tudi upravičim, če je treba, se do neke meje tudi podrejam, ampak vedno izrazim svoje mnenje in možnosti za izboljšave.

Kako pa se odzovete, ko pride do konflikta? Teh v oddajah, kot je Kmetija, ni malo, saj je na kupu kar precej različnih značajev.

Ko pride do konflikta, hočem dokazati svoj prav, sploh če vem, da nisem naredil nič slabega. Če pa naredim kakšno napako, jo vedno priznam in se ob morebitni škodi opravičim oškodovancu.